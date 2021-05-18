智利衞生部前天公佈中國科興COVID-19疫苗（圖）實測研究更新數據後的最新結果，指科興疫苗預防有症狀感染有效率為65.3%，預防入院有效率為87%，預防入深切治療部有效率為90.3%，預防染疫後死亡有效率為86%。

智利上月中公佈追蹤1,050萬人的研究結果，上述四個數字當時分別得出為67%，85%，89%和80%，新結果加入另外1,020萬人至本月初的追蹤數據。衞生部顧問阿勞斯（Rafael Araos）指追蹤期內數據一致性甚高，「超過四個月的跟進後，我們有超級可靠和正面的數字」，並指雖然智利流行多種變種病毒，結果顯示科興疫苗「表現合格」。

智利去年底已展開疫苗接種，84%屬科興疫苗，至今1,500萬人口已有逾900萬人至少接種一劑，約750萬人完成兩劑。當地接種疫苗雖快速推進，仍爆發第二波疫情，但確診數字已開始從上月中高峯下降。衞生部表示要推動各年齡組別都有八成人接種疫苗，以達到群體免疫。

中國放行疫苗原料予巴西

另外，巴西日前疑因博爾索納羅政府出言不遜，令中國扣起出口製造疫苗原材料後，當地官員前天指1,800萬劑阿斯利康疫苗和700萬劑科興疫苗的活性成份原材料，將於一周內運到，可繼續投產。

新華社/路透社