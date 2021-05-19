美國南卡羅來納州長期受制於毒針供應不足，妨礙執行死刑，於是允許當州內沒有足夠的死刑藥物時，讓死刑犯選擇以電椅或新增的槍斃方式行刑，法案已獲州長麥克馬斯特（Henry McMaster）簽署生效。

根據南卡州舊有法例，死刑犯能選擇電椅或注射藥物，如果不選擇，當局就會採取注射死刑。但死刑所用的藥物多年來嚴重短缺，多個大型實驗室拒絕提供給美國監獄，以免形成負面觀感。因此南卡州2010年5月後沒有執行過死刑，最後一批藥物在2013年已過期。新法在本月14日生效，仍規定注射藥物為執行死刑第一種選項，但當如州內沒有足夠藥物時，讓當局以電椅或槍斃行刑。

當地關注在囚人士權益的團體「在囚人士接觸網」（Incarcerated Outreach Network）認為，此舉「令人震驚、令人憎惡」；美國民權聯盟南卡州分部代表科納克（Frank Knaack）在聲明指，司法系統會犯錯，「而死刑執行後是不可逆轉」。

根據南卡州懲教部門的資料，該州自2008年以來已沒有使用電椅，上次執行注射死刑是在2011年。根據死刑資訊中心（DPIC）資料，南卡州是美國第4個准許槍決的州分，另外3個州分是密西西比、俄克拉荷馬及猶他州。自美國聯邦最高法院1976年允許恢復死刑以來，僅3名死刑犯是槍決，而且都在猶他州。

注射死刑通常會連續施打3種藥物，先讓囚犯昏迷，再來是癱瘓，最後是停止心跳。據指近年有多宗執法的案件中，首劑藥物未能讓死刑犯完全失去意識，造成死前極度痛苦。

英國《每日郵報》／中央社

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