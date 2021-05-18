泰國過去一年為防疫封城，酒吧等公眾聚會的場所長時間關閉，但部份人私下的聚會沒有因而減少。據報當地Chemsex（即涉及毒品的性行為）派對的風氣竟然更盛， 原因是很多人無法正常工作和生活，於是興起參加Chemsex派對，且不安全性行為在這類派對十分常見，情況令人關注。

34歲的比姆（Beam，化名）是一位男同志性工作者，也是色情電影演員，定期出席Chemsex派對與客人碰面，疫情前平均每月一次，封城後更是有增無減。他認為，原因跟封城抗疫改變了日常工作有關，「現在是派對喜好者的『黃金機會』」。

Chemsex成同志新常態 但有濫藥愛滋等風險

Chemsex派對的廣告不難在社交平台或同志交友程式找到，參加者主要都是男同性戀者和雙性戀男性。曼谷關注同志的非牟利團體「彩虹組織」（Rainbow Organization）主席尼科恩（Nikorn Chimkong）形容，Chemsex現時已成為「新常態」。

報道指，在派對中經常濫用的藥物包括俗稱冰毒的安非他命（Crystal Meth）、俗稱迷姦藥的「GHB」等，加上不安全性行為，參加者除了面臨高風險感染愛滋病，還可能會毒品上癮，或是發生跟濫藥相關的暴力事件。

關於預防愛滋病風險，尼科恩表示，如今收到更多人查詢有關「暴露前預防性投藥」（簡稱PrEP，定期口服藥物），每月約有30至40人查詢，明顯多於疫情前的月均不足10人查詢。他藉此推斷Chemsex派對已成潮流，很多人服用預防藥物後去派對。

派對亦造成濫藥問題，關注男同性戀組織APCOM指，有人憂慮要披露性傾向而不願意主動求助，部份服務平台亦對同性戀者不友善。

過來人稱5友參與Chemsex派對後濫藥死

32歲的演員兼模特兒阿瑟（Arthur，化名）在疫情下工作量大減，於是更經常出席Chemsex派對，而濫藥令他的精神健康受損，需要尋求治療。他說：「我過去曾經多次傷害自己（割傷）和企圖自殺……約有5位朋友都因為濫藥而死，我如今希望可以幫助到其他人。」

泰國官方暫未無Chemsex相關統計數字，但曼谷市政府行政部指，多達9成曾使用當局衞生服務的男同性戀者和雙性戀男士都有試過Chemsex，大部份人年齡介乎20至40歲。

不過，提供戒毒治療的政府機構高層指，沒有發現Chemsex在疫情爆發後變得更普遍，但承認未有專責處理相關問題的專家，強調會在未來多加注意。

路透社

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