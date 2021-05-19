（北美通訊）任期即將在年底屆滿的紐約市市長白思豪（Bill de Blasio），無視地區團體的反對興訟，硬推蘇豪/北豪（SoHo/NoHo）改建計劃上馬。反對團體的代表律師重申，計劃與藝術社區格格不入，證明他追求政治虛榮多於紐約人的利益。

這項計劃是白思豪提倡「種族正義」計劃的一部份，旨在發展該區閒置土地和非住宅用地；在這個越來越貴的地段，保留現有廉價屋之餘，並新建3,500個住宅單位，當中預留約900個可負擔的永久廉價屋，以及更新已有50年歷史的業主及藝術家營商法例。

計劃受到當地團體「蘇活聯盟」（SoHo Alliance）與「百老匯居民聯盟」（Broadway Residents Coalition）的反對，認為在區內興建高樓大廈和大型店舖，與該區低矮的建築物和悠久歷史並不相配。兩個團體上月底入稟曼哈頓聯邦高等法院，起訴市政府未有就改建計劃舉行實體地區諮詢大會，希望可以拖延計劃至下一任市政府。因為疫情關係，去年12月舉行的地區諮詢是在網上舉行。

但紐約城市規劃局（Department of City Planning）周一啟動了公眾審查程序，社區委員會將有60天時間審議並就改建計劃進行投票。若獲通過，將會交由曼哈頓區長布魯爾（Gale Brewer）審批。獲批的計劃會返回城規局，提交予市議會審議通過。若一切順利，有機會在白思豪年底離職前完成所有審批程序，與白思豪有關係的地產公司，可望從中得益。

紐約城規局局長拉戈（Marisa Lago）認為改建計劃，既可支持該區藝術發展，亦可提供更多廉價住屋，將令紐約市更公平甚至更加繁華。

不過，主管紐約市的住房和經濟發展的副市長比恩（Vicki Been）去年曾表示，疫情和弗洛尹德（George Floyd）遭警暴致死引發的社會動亂，才是推動改建計劃急速上馬的原因。「疫情和平權運動表明，所有社區都必須全力去推動提供更安全和可負擔的房屋選項。」

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