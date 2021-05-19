以巴武裝衝突持續，以色列周二晚上再空襲哈馬斯控制的加薩地帶，擊中多處哈馬斯武裝分子盤踞的隧道。美國總統拜登連日支持以色列的軍事行動，美聯社引述消息人士指，拜登的表態使以色列總理內坦亞胡及以軍空襲加薩時更無顧忌，但稱以色列向美方表示軍事行動「數天內」會完結。內坦亞胡周二形容以軍空襲加薩，使哈馬斯的實力「倒退至多年前」。

以色列周二繼續空襲加薩的哈馬斯據點，加薩地區至少217名巴人在以軍空襲中喪生，當中150人是哈馬斯成員，以方則有12人死亡。以色列軍方表示，哈馬斯至今向以色列發射近3,700枚火箭，迫使居於加薩及附近要躲進防空設施。

以色列周二晚上向加薩發射逾50枚炮彈，估計摧毀長逾15公里的哈馬斯隧道網絡，並破壞加薩中部最少10個火箭發射設施。防長甘茨（Benny Gantz）揚言現階段不會尋求停火，且加薩沒有地方可免於空襲，批評哈馬斯持續攻擊平民，如今是付出代價，強調行動目標是達致長遠和平。

內坦亞胡形容，哈馬斯在今次衝突遭受到「意料之外的打擊」，以色列會繼續軍事行動，直至以色列國民再次得享平靜為止。言論料指要待哈馬斯停止射火箭，以軍才會停手。

白宮憂戰事拖長 以方認為可削弱哈馬斯

華府高層官員周一及周二連續兩日向美聯社表明，美國不會聯同其他國家一同反對以巴交火，但期望雙方盡快停止軍事行動。白宮周一則引述拜登指，拜登向以色列總理內坦亞胡表示支持停火，但未有提出敦促雙方停火的具體行動。

美聯社指，拜登政府正以較非公開的方式，與以色列官員磋商，白宮發言人普薩基亦形容「有時候外交活動要在幕後進行」。消息人士透露，美國官員與以色列磋商時，提到2006年以色列與黎巴嫩真主黨交火逾一個月，仍無法消滅對方並被迫停火，但以方官員指出若戰事延長，將可削弱哈馬斯的軍事力量，符合以色列利益。

白宮早料以色列不會回應國際社會

巴勒斯坦駐聯合國代表曼蘇爾（Riyad Mansour）周二批評，拜登政府即使低調與以色列溝通，但亦未能達致任何成果，促請華府加強向以方施壓。但美聯社稱，白宮早已預料以色列不會對任何國際社會的決議案作出回應。

聯合國安理會將於再次召開會議，討論以巴局勢，法國早前與埃及和約旦官員磋商後，已草擬新一份決議案草稿，促請雙方停火。

民主黨分歧 左翼促拜登施壓以色列

美國民主黨內部對以巴衝突的分歧亦持續，眾議院外交事務委員會周二開會，仍未有共識是否押後美國對以色列售賣總值7.35億美元（約57.1億港元）的軍售協議，華府官員周三會再跟國會議員會面。

民主黨多名左翼進步派議員要求以巴立刻停火，促請拜登向以方施壓。來自德州的眾議員卡斯特羅（Joaquin Castro）稱，對現時向以色列軍售發出的訊息深感憂慮，要求拜登以一切途徑解決以巴衝突。眾院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）承認，部分議員與拜登政府的意見有別，但相信所有人都想減少人命傷亡。

美聯社/英國廣播公司/以色列《耶路撒冷郵報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）