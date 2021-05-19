美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫近日先後抵達冰島，出席北極理事會（Arctic Council）外長級會議，二人將在當地時間周三晚上舉行雙邊會談。拉夫羅夫在會前批評西方對北極的主權主張越來越多，警告西方不要侵佔俄羅斯勢力範圍，布林肯則稱俄羅斯正進行非法的海洋聲索。

俄：有責任確保北極海岸線安全

近年隨着全球暖化加速、北極海冰融化，多國都探討開發北極海運航線，作為貫通歐亞的新選項。北極周邊國家對北極軍事部署亦增多，俄羅斯在連接北冰洋的軍事基地，部署可搭載核彈頭的導彈和轟炸機，丹麥則斥資1.7億英鎊（約18.7億港元）在北極地區設立軍事情報系統，並在格陵蘭部署無人機，又於法羅群島興建雷達設施。

俄羅斯主張對北極約120萬平方公里大陸架擁有主權，拉夫羅夫稱，西方國家不應侵佔俄羅斯在北冰洋的主權範圍，形容這是俄羅斯的領土，並稱俄羅斯有責任確保其在北極的海岸線安全，俄方在區內一切行動也是合法。拉夫羅夫表示，期望北極各方建立聯絡管道，避免軍事衝突。

布林肯批俄方威脅經過北極海域船隻

布林肯批評俄羅斯要求船隻要先獲得俄方批准，才能通過北極海域，並威脅對不服從的船隻施以武力，屬於違反國際法的非法聲索。他早前訪問丹麥時表示，俄羅斯在北極地區的基地主要用於防禦，但亦有一些攻擊設施，北極委員會期望可避免衝突，就北極議題達成具建設性的合作。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）表示，布林肯將在北極理事會會議後與拉夫羅夫會面，形容這是美俄達至更穩定關係的機會。美國國務院透露，雙方屆時會討論俄羅斯通往西歐的「北溪二號」（Nord Stream 2）天然氣管項目。

北極理事會會議在當地時間周三至周四舉行，俄羅斯將出任輪值主席，除美俄外，冰島、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、加拿大亦會出席，另外12個非理事會成員國也會擔任觀察員，包括英國、德國、法國、印度和中國等。

英國《泰晤士報》/美國之音/塔斯社

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