曾參演日本真人騷節目《雙層公寓》的女摔角手木村花，去年5月不堪網絡欺凌輕生，終年22歲。一名男網民留言落井下石，稱「妳的死讓大家都得到幸福，謝謝妳」，遭木村花母親民事索償。東京地方法院周三（19日）判處該網民賠償129.2萬日圓（約9.2萬元）。

日本傳媒報道，木村花死後，一名住長野縣的男網民在Twitter留言稱「妳的死讓大家都得到幸福，謝謝妳」、「我很喜歡《雙層公寓》這個節目，卻因為妳的自殺而中止，憑甚麼到最後還要帶給大家困擾」。

響子認為，這些留言非常強烈批評木村花，是對女兒的侮辱，已超越社會一般容許限度，也傷害母親對女兒懷念之情，認為男子留言屬不法行為，要求對方損害賠償約294萬日圓（約20.9萬港元）。

被告在訴訟並無向法院提出抗辯或答辯書，連口頭辯論都無出席。法院最終估算男子對木村響子造成精神痛苦的撫慰金為50萬日圓（約3.5萬港元），加上律師費5萬日圓（約3,560港元）、木村響子方面向Twitter等公司要求提供男網民資訊的訴訟費用74.2萬日圓（約5.3萬港元），合共129.2萬日圓。

木村響子在記者會上表示，法院認證這種行為確屬重大誹謗中傷。在她追究這種留言的責任時，的確遇到很多障礙，希望這次判決對受誹謗中傷陷入苦惱的人而言，能成為救贖的開端。

另一男子被控侮辱罪4月僅被罰$632惹公憤

今年4月，一名居於大阪的20多歲男子被警方以涉嫌侮辱罪名起訴，檢察官表示被告遭罰款9000日圓（約632港元）。男子被判罰後引來網民不滿，認為判罰太輕。日本法例有一條更嚴重的「誹謗罪」，若罪成最高可罰款50萬日圓（3.5萬港元）。

木村花的慘劇喚起國內關注網絡欺凌問題，她生前慘被網民攻擊，因為在節目中與男拍檔小林快發生爭執。她去年參演《雙層公寓》後兩個月內，社交賬號出現逾300則惡毒誹謗留言，事件亦令人懷疑幕後製作人員為求節目效果，教唆木村花痛罵拍檔，要把她塑造成惡女。小林快亦在社交網上直認節目經過剪輯，實際情況並非如出街畫面般嚴重。

中央社／《蘋果》資料室

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