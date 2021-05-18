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女皇傷心｜剛歷喪夫之痛 英女皇5個月大愛犬離世

1小時前
女皇受喪夫之痛打擊後，又要面對愛犬離開。

剛歷喪夫之痛的英女皇伊利沙伯二世再受打擊，新收養的五個月大混種哥基犬「Fergus」逝世，英媒報道說女皇心痛不已。

皇夫菲臘親王2月患病入院時，次子安德魯送給女皇臘腸哥基混種（dachshund-corgi，dorgi）「Fergus」與「Muick」逗她開心。皇夫上月逝世後，據說女皇幾乎每天都帶兩隻新寵與一直陪伴她的另一dorgi「Candy」一起在溫莎堡散步，暫時忘憂。《太陽報》引述溫莎堡中人說：「女皇喪夫不足兩個月，愛犬又離世，令人惋惜。還有孫哈里的問題呢。」

自女皇1944年18歲生日獲父佐治六世送贈哥基犬「Susan」開始，牠一直讓牠開枝散葉，直到第14代「Willow」，她養過逾30隻純種哥基，最高峯時同時養着13隻。2018年「Willow」罹癌安樂死後，她決定不再培育新純種哥基，以免愛犬在她駕崩後失去主人照顧。

女皇也有養dorgi，「Vulcan」於2020離世後，僅餘「Candy」，直到今年2月才又增添「Fergus」與「Muick」兩隻新dorgi。

英國《太陽報》

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女皇哥基dorgi
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