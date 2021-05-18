美國海軍驅逐艦周二通過台灣海峽，是美國總統拜登1月下旬就職以來，4個月內美軍驅逐艦第5次航行台海。此外，「列根號」航空母艦也正在菲律賓海演訓。

美國海軍第7艦隊指出，伯克級（Arleigh Burke-class）導彈驅逐艦「威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG 54）在符合國際法的規範下，於當地時間周一例行通過台灣海峽，表達美國對「自由開放的印太區域」之承諾，未來將持續合法航行。

台灣國防部說「威爾伯號」由北向南駛經台灣海峽，狀況正常。

拜登1月20日宣誓就職以來，4個月內這是第5度美國軍艦航行通過台灣海峽，包括2月兩次，3月、4月和5 月各一次，均為伯克級導彈驅逐艦。

除此之外，美國海軍太平洋艦隊周二在社交網站上公佈，「列根號」航母（CVN 76）與日本海上自衞隊最新一代的神盾驅逐艦「摩耶號」（DDG 179）在菲律賓海共同航行、進行演練的照片。帖文的標籤強調「自由開放的印太區域」和美日兩國海軍的夥伴關係。

路透社／中央社

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