（北美通訊）疫情重創美國經濟，大量民眾失業。為解決國民困境，美國政府推出紓困措施，在原有的失業補助下，增加每周600元（美元，下同）的額外失業救濟金。因為申請手續簡單，騙徒應運而生。本來要在幾千萬申請者中找出詐騙犯並不容易，但部份騙徒卻以自家住址登記，且一屋50多個申請人，部份更在社交網站炫富，引來執法人員關注。聯邦調查局（FBI)宣佈，拘捕8名紐約男子，涉嫌在過去一年騙取合共200萬元疫情失業救濟金。

被捕的8名男子，年齡介乎18歲至25歲，分別是：18歲的亞伯拉罕（Bryan Abraham）、20歲的瓦茲克斯（Carlos Vazquez）、18歲的卡布雷拉（Angel Cabrera）、24歲的米勒（Armani Miller）、19歲的桑托斯（Johan Santos）、19歲的斯圖爾特（Gianni Stewart）、25歲的魯多克（Andre Ruddock）和18歲的戈爾丁（Seth Golding）。當中，米勒和桑托斯尚未落網。其餘6人周二在布魯克林聯邦法院提堂，各准以7.5萬元保釋外出。

FBI表示，8名被告涉嫌由2020年6月至2021年4月期間，盜用幾百個人的身份，向當局申請每周600元的疫情失業救濟金。部份人要求將現金直接存入他們的個人銀行賬戶、部份人要求將現金支票寄到他們家中、部份人則較聰明地以被盜取身份的受害人的名義開立了扣賬卡（debit cards），並要求將救濟金存入扣賬卡戶口。其中4人，瓦茲克斯、卡布雷拉、斯圖爾特和戈爾丁因為在社交媒體上展示騙取的大量現金，而被執法人員盯上。

根據法庭文件，18歲的亞伯拉罕屬慣犯，曾先後於去年8月和9月被捕兩次。第一次他用了8個不同人名的扣賬卡，騙取了9,470元。第二次他用了14個其他人的身份，騙走了超過兩萬元現金。起訴書指出，有超過50個失業申請人使用了亞伯拉罕的住址。

檢控官表示，亞伯拉罕的同夥瓦茲克斯，於去年7月31日被ATM提款機的閉路電視鏡頭拍攝到，先後從兩部ATM，以三張不同人士的扣賬卡，提取了4,000多元。而於9月5日，斯圖爾特、瓦茲克斯和另一名匿名的同夥則在皇后區被拍攝到，利用37張不同的扣賬卡，在ATM提取了超過2.6萬元。

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