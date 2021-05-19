緬甸自2月政變後，互聯網服務不時中斷，阻礙通訊。路透社引述多名知情人士指，緬甸的電訊和流動通訊服務供應商在政變前數個月，已被軍方勒令安裝間謀軟件，再加上實施SIM卡實名制，讓軍方能夠監控國民之間的通訊，並且盜取用戶通訊記錄和個人資料。

過去十年來，緬甸擁有智能手機的人口比例，由2011年的6.9%大升至2020年的126%，令監控手機變得重要。消息人士指，軍方透過間諜軟件取得多項授權，包括監聽通話、閱讀文字短訊和電郵，以及用戶位置等資料，過程中不需要再尋求網絡供應商或電訊商合作。官員形容，間諜軟件由軍方的電子監控部門負責，以控制互聯網並壓制異見人士，目標是令未來不再有示威，封鎖一切異見的宣洩渠道。

軍方把持要職 斥逾$3100萬推行

路透社訪問十多名據稱對緬甸間諜軟件有認識的公務員，並從當地團體取得昂山素姬領導的政府在2019至2020年間的文件，顯示當局曾撥款約400萬美元（約3,108萬港元）購買間諜軟件，政府亦在2018年起實施SIM卡實名制，並計劃成立統一數據平台。措施由緬甸運輸與傳媒部門的前軍官執行，知情者稱，這些前軍官表面上來自平民政府，實際卻受軍方控制，形容「我們都知道軍方把持一切，你無法拒絕他們。」

現階段未能確認昂山素姬的文人政府官員對監控計劃的參與程度，但消息人士稱，當局是在2019年底開始提出監控方案，並在2020年底開始安裝監控軟件，並警告電訊商不得走漏風聲。緬軍也會以「飛線」技巧接走監聽對象的來電，並以監控得來的資料起訴示威人士。

在緬甸經營電訊業務的挪威電信（Telenor）去年曾稱，非常關注緬甸當局「在未經逐次授權下直接進入網絡供應商系統」的政策，又稱緬甸未有足夠法例保護消費者私隱和表達自由。官員透露，除挪威電信外，MPT等其他大型電訊商亦受影響，MPT和緬甸電信（Mytel）現已由軍方全面控制。

現時不少國家均設有監控國民通訊的法案，但大多只針對犯罪份子，緬軍被批評安裝間諜軟件的做法欠缺法律依據，亦不是為保護人權。一名高級公務員坦言，他經常需要更換手機SIM卡，以免遭發現與反對派的連繫。

政變後大封網 職員槍下無奈就範

緬甸軍方在政變後大舉封鎖網絡，士兵政變當晚闖進網絡供應商的數據中心，職員一度反抗，但在士兵舉槍及恐嚇後就範。有從商人士坦言企業只能跟隨軍方指令，「人人也知道若你不肯，他們便會以槍解決並斷網」。

此後緬甸不時斷網，每次約為期數小時，據報軍方也私下要求電訊商封鎖政界人物和人權律師的電話號碼，並攔截Facebook等社交平台，Google旗下的Gmail、YouTube和Goiogle Drive也無法使用。知情人士稱，軍方效法中國的網絡長城，希望把互聯網變成「只對他們安全的地方」，形容緬甸的互聯網自由「往後倒退了5年」。

路透社

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