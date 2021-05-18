（北美通訊）為確保疫苗供應穩定，加拿大政府周二宣佈，將斥資近兩億元（加元、下同，約12.9億港元）資助一間私人生物製藥公司研發自家疫苗，預料首批疫苗最快在2023年面世。

加拿大聯邦政府創新部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）周二宣佈，將向位於安大略省密西沙加市（Mississauga）的生物製藥公司Resilience Biotechnologies，撥款1.99億元，資助其擴建和升級設施，以生產mRNA疫苗。

商鵬飛表示，「新設施一旦建成，預計產能將顯著提升，每年可生產約1.12億至6.4億劑mRNA疫苗。」他相信，此舉除了能滿足國內需求和吸引外銷之外，亦有助加拿大在生命科學範疇發展領導地位。

當局指，整個計劃總值約四億元，Resilience Biotechnologies將與其他公司以合作方式，批量生產疫苗。雖然計劃預計在2024年完成，但其目標是首批疫苗最快在2023年面世。

加拿大曾撥款資助其他公司生產疫苗，但投入資金沒有如此龐大。例如聯邦政府在今年1月，承諾向兩間疫苗製造商Providence Therapeutics和Northern RNA撥款500萬元，協助其建立mRNA疫苗生產線。

由於加拿大沒有研發自家疫苗，一直依賴外國進口，使疫苗供應在過去數月，經常因運送延誤而出現短缺。聯邦採購部部長阿蘭德（Anita Anand）今年初曾向國會表示，當局曾向國際疫苗製造商發出在加拿大設廠的邀請，但被以缺乏人才和資本為由拒絕。

加拿大聯邦政府預計，未來7年撥款22億元，支持加拿大疫苗生產，包括五億元用於大學和研究醫院資金和投資基建，以及10億元作為戰略創新基金（Strategic Innovation Fund），推動生命科學和生物製造公司的發展。

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