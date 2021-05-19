（北美通訊）珍珠奶茶是美國最潮飲品之一，上月傳出「波霸」短缺消息後，不少消費者大感緊張，擔心夏日炎炎沒有珍奶可飲。到底當地「波霸」短缺有多嚴重？實際情況又怎樣？《蘋果》在洛杉磯找來全球最大珍珠奶茶原料供應商樂立杯（Lollicup）行政總裁俞宗明（Alan Yu），拆解「波霸」短缺之謎。

駐洛杉磯記者：張紫茵

樂立杯是全美第6大食品包裝製造商，2020年銷售額超過三億元（美元、下同），珍珠奶茶相關產品佔4,000萬元，公司主要由台灣進口原材料，運到美國分銷。俞宗明指出，「波霸」短缺情況大概在4月初出現，因為全球船運大亂，加上新聞報道，頓時引發一陣小型「盲搶波霸」潮。

他解釋，在農曆新年間，由台灣及中國前往美國的船期延誤，加上洛杉磯長堤港口工人罷工，貨船未能泊岸，在4月份高峯期，一度有36艘貨船滯留海上，促成「波霸」短缺，「船回不去（亞洲），都在洛杉磯港口，沒有辦法下櫃子，就沒辦法回去（亞洲）拿貨，（情況）已經越來越嚴重。」由於貨船無法卸貨回航，亞洲地區也沒有貨櫃及船艙，形成惡性循環；俞宗明透露，單在4月份海運運費已經加了四次，是他經商20年從未曾見過的情況。

他舉例，3月中由台灣出發的食材，至今仍然在海上飄流，無法登岸。過去，貨物由台灣運到洛杉磯和德州，分別只要三周及四周；但於船運大亂，如今把貨物由台灣寄到洛杉磯，最少等上五周；運到德州要8周至12周，送到東岸紐約更要等上兩﹑三個月。

除了運輸時間延長，運費也水漲船高。俞宗明透露，他所售的台灣食材如珍珠﹑爆爆珠、不同口味調味料、茶底等，因運費上漲而調整了價錢，約加價15至20％，「台灣工廠生意都很好，但他們叫苦連天。因為東西做好了，放在倉庫裏面，沒有櫃子裝。我們在4月份連漲了四次運費，從5,000元到7,000元、8,000元，漲到1.3萬元，5月份1.5萬元，還拿不到櫃子，那是不是要斷貨了？」

雖然部份在美國的台式飲品店，由泰國進口的木薯粉，再在美國自家製「波霸」，但俞宗明續指，船運問題影響全球各國，故不論「波霸」來自台灣或泰國，最終殊途同歸，齊齊斷貨。

俞宗明透露，目前食物供應鏈已經慢慢恢復正常，公司每周收到約5,000箱台灣赴美的「波霸」，加上他在新年後增加訂貨量，呼籲消費者放心，「『波霸』絕對不會斷貨，今日喝不到，過兩天就有了，不用擔心。」他也叫大家不要「盲搶」，公司在官網已設定限購，避免店家囤積食物。

即使俞宗明保證繼續向加州供貨，但在美東的食材供應仍有一定壓力，他解釋，由亞洲前往美國東岸的貨船，目前仍未能夠泊岸，難以預料情況何時改善；因此，他已經購買了貨車，準備經陸路把食物由西岸港口運到德州、甚至紐約。

「波霸短缺」成為城中熱話，記者在洛杉磯珍奶店所見，珍奶愛好者不限於亞裔，而是來自各族裔。大學生Britney表示，早前在社交網站看到「波霸短缺」新聞，她指珍珠奶茶在校園盛行，不少同學愛用來「打卡」，她每天也會飲一杯；另一位顧客Charles表示，以往非常沉迷珍奶，每周會喝上三至四杯，如果真的出現短缺，他會少喝一點「讓給更想飲的人」。

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