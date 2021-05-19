近期美國傳媒和互聯網對美軍目睹不明飛行物體（UFO）出現的事件報道越來越多。美國前總統奧巴馬周一透露，他曾看過軍方提交的UFO片段，形容影片內容無法以理性解釋，但他無可奉告，又承認他2008年當選總統後，對美國政府的UFO文件相當好奇。

奧巴馬周一接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《The Late Late Show》訪問，披露他當年當選總統後，曾猜想「是不是有實驗室存放外星生物和太空船」，但政府官員告知他並無此事，但華府的確曾進行「一點研究」以了解UFO。

「不能在大氣電波說出來」

奧巴馬稱，他曾看過此前疑屬UFO騷擾美軍戰機的片段，稱當時戰機屏幕上出現的東西確是不明物體，「我們不知道它到底是甚麼」。奧巴馬形容美國官員「無法解釋它的移動、軌迹……它們難以解釋」，又表示對於外星人議題「有些東西不能在大氣電波說出來」，但指在上任美國總統後確實知道更多。

美國前總統特朗普去年底下令國防部和情報部門就UFO提交報告，限期將於下月屆滿。近日網上亦流傳2019年美軍驅逐艦奧馬哈號（USS Omaha）在聖迭戈附近拍得的片段，顯示有不明物體飛近，其後消失不見，美國海軍前上尉格雷夫斯（Ryan Graves）坦言感到擔心。

霍士新聞台主持卡爾森（Tucker Carlson）周一表示，美軍一直未有正視UFO對國家安全的威脅，而無論是國防部還是奧巴馬，都不知道UFO片段的真正來源，形容這是「非常大的問題」。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）亦指，國會議員普遍不重視UFO議題。

英國《每日郵報》

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