美國一名母親本月初在Reddit上載了一張女兒的照片，引起不少熱議，因為照片中的女童好像「下半身陷入混凝土中」，令不少網民都想揭破謎底。有網民想破腦袋都想不出答案，但原來簡單一條線便夠解開這個照片謎底。

女網民上載照片，寫道：「我的女兒，她其餘部份在哪裡？……哦，我明白了，你呢？」從照片所見，女童下半身消失不見，就如「陷入混凝土中」。不少網民百思不得其解，大家都矢志揭破其中奧秘。一位女士在帖子中說：「我討厭看到它，因為我的大腦無法找出答案。」

經過一番猜謎，謎底終於被網民解開，原來女童右側實際上一個較高的草坪，並有跟地面石路相同顏色的混凝土圍住，於是地面石路和圍住草坪的混凝土看來變成「融為一體」，於是產生女童陷入地中的怪事。

有網民歸咎女網民的說明誤導了大家的思維，「它（照片）令人誤會的部份原因是，標題暗示可見到『她的其餘部位』，因此我們不會預期她半邊身體被完全掩蓋，反而我們以為她融入背景」，再加上女童把手肘抬高，更令人有這種錯覺。

但無論如何，女網民已經做到「呃Like」的效果，該帖獲得逾6.3萬個讚好，另有1,200個留言。

英國《每日郵報》

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