（北美通訊）加拿大邊境服務局（CBSA）宣佈，為保護加拿大本地製造商，自本月5日起，對來自中國、越南的梳化和椅子，加徵反傾銷及反補貼臨時關稅，稅率最高達295%；加拿大零售委員會（Retail Council of Canada）指，徵收關稅會使很多從中國、越南進口家具的加拿大中小型企業，生意受到打擊。

CBSA發言人史都活（Mark Stuart）表示，當局已完成從中國、越南進口梳化和椅子的初步調查，將提高兩國臨時關稅，以抵消傾銷和補貼帶來的影響。

自本月5日起，當局會對中國製造商徵收20%至295%臨時關稅；而越南製造商則會被徵收17%至101%關稅。聲明指，根據《特殊進口措施法》（Special Import Measures Act），加拿大梳化和椅子製造商，可擁有免受進口商品傾銷威脅的權利。

然而，加拿大零售委員會（Retail Council of Canada）總裁布瑞斯布瓦（Diane Brisebois）認為，此舉對很多中小型企業造成致命打擊。她坦言，疫情和不同的防疫措施已經使它們苟延殘喘，徵稅對企業來說是「最後一口釘在棺木上的釘子」。

位於加拿大沙斯卡寸旺省（Saskatchewan）的家具店Battleford Furniture負責人奧迪索（Chris Odishaw）表示，他們要跟之前訂貨的64個客戶解釋，由於徵稅令價格上升，無法用之前列明的價格購買家具，「你認為他們（客戶）還會買嗎？不可能。」

加拿大環球新聞（Global News）報道，CBSA調查始於收到本地製造商投訴。當局指，將在8月3日前完成相關徵稅決定。如果最後維持決定不變，加拿大貿易法庭（Canadian International Trade Tribunal）將會就當地製造商受低價進口商品造成的威脅進行調查。

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