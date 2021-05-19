根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.63億、死亡人數超過339萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,299萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.7萬。印度確診人數超過2,522萬，死亡人數突破27.8萬。巴西確診人數超過1,573萬，死亡人數超過43.9萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

全球打逾15億劑疫苗 中美印佔近3/5

根據法新社統計，自6個月前展開疫苗接種計劃以來，截至香港時間周二晚11時30分，全球疫苗接種量已超過15億劑，其中近3/5集中在中國、美國、印度。

中國接種量為4.219億劑，美國2.744億劑，印度1.844億劑。

就人口比例而言，以色列接種率世界第一，全國近6成人口已完成接種兩劑。英國排名第二，54%人口已接種至少一劑，接着是巴林（50%）、美國（48%）、智利（47%）和烏拉圭（40%）。

法新社

美錄得疫情以來最低日均病亡數

美國疾病控制及預防中心（CDC）總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）周二表示，美國錄得疫情爆發以來最低染疫死亡數字，截至周二的七天滾動日均死亡數為545，而上次有此低點為去年3月。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）表示美國抗疫勝券在握，但仍需大眾合作完成任務，呼籲大家接種疫苗。他說自己其中一名年輕兒子去年底中招，康復後半年仍然有心律不整、呼籲困難、持續感冒等徵狀。他呼籲年輕人以此為鑑盡快打針。

美聯社

尼泊爾確認發現印度變種病毒株

尼泊爾衞生和人口部周二說，境內已發現印度變種病毒株，指該種毒株更加危險、更具傳染性，能夠在所有年齡段人群中傳播。

尼泊爾4月初爆發新一波疫情。截至目前，尼泊爾累計病例472,354例，累計死亡病例5,411宗。

新華社

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