（北美通訊）美國新墨西哥州南部一間餐廳，疫情下經營困難，加上難以聘請員工，被迫暫停營業。店主在餐廳門外掛上「怪罪中國」（Blame China）大型橫額，但被指是鼓吹種族歧視，遭人在網上留下劣評。

疫情爆發後，美國政府發放提供豐厚的失業救濟金，民眾工作動力減少，跟很多餐廳一樣，在戴明市（Deming）開業8年的意大利餐廳「Forghedaboudit Southwest Italian」，也面對人手短缺問題。因為經營困難，東主雅科妮（Kimberly Yacone）在餐廳外掛上一塊寫有「怪罪中國」的大型橫額。

「我們不是種族歧視、沒有種族偏見，這東西（病毒）來自中國，這是已知事實，」雅科妮向當地電視台KRQE強調，他們不是針對華裔美國人，而是譴責中國政府帶來病毒，令餐廳經營困難，「當我們說『怪罪中國』，對的，病毒就是來自那裏」。

然而，當地有不少聲音反對餐廳的做法。在過去數天，餐廳的Facebook專頁收到不少網民留下劣評，表明不會光顧，又批評餐廳偏執（bigot），甚至有人直接致電餐廳投訴。不過，雅科妮表明不會「跪低」，「竟說我們種族歧視，真是荒謬。」她亦明言不會收回告示，「就是這樣」。

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