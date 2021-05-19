澳洲阿德萊德薩默頓海灘（Somerton Beach）1948年有一具男屍被人發現，但一直未能證實其身份和死因，多年來只被稱為「薩默頓男子」，留下大量未解之謎。澳洲警方近日再次調查「薩默頓男子」案，周三從墳場挖出其屍體，希望查證其身份。

「薩默頓男子」的屍體1948年12月1日被發現，當時他身穿一套棕色西裝，領上夾着半支香煙，臉上沒有鬍鬚，估計年約40歲。男子身上沒有錢包，所有衣服亦已被剪掉標籤牌，令警方難以追查。

隨身物品現密碼 疑屬間諜

警方約一個月後在阿德萊德火車站的候車室發現一個行李箱，箱內有多件被剪牌的衣服，亦有在澳洲不曾出售、但與海灘男子屍體長褲同款的蠟線，因此推斷行李箱屬男屍生前所擁有，箱內不少物品寫有「Keane」和「Kean」名字。

然而該名男子的隨身物品不止於此，專家在他死去數個月後，再在其身上發現一張紙碎，紙上印有波斯文「已完成」字樣，經調查後發現是從一本中世紀波斯詩人海亞姆（Omar Khayyám）的詩集撕下。警方於現場附近、相信屬「薩默頓男子」擁有的汽車再找到該本詩集，發現詩集封底寫上一個電話號碼，還有些疑是密碼的奇怪英文字句。

由於這些物品十分古怪，外界當年對男子的身份有不少揣測，包括指他可能是受情傷而投海，亦有人猜他是間諜。警方一度循詩集上的電話號碼追查，但持有該號碼的女子湯姆森（Jessica Thomson）表示不認識死者，警方最後未能確認男子身份，只好列為懸案。

法醫認鑑證複雜 料需時處理

警方偵查部門警司布雷（Des Bray）表示，法醫會嘗試取得「薩默頓男子」的DNA樣本，以找出其身份。法醫官考克森（Anne Coxon）稱，為一具1940年代的屍體進行DNA鑑證非常複雜，估計需長時間完成，法醫會盡一切方法嘗試，期望解開案件謎團。

發出挖屍批准的南澳省總檢察長查普曼（Vickie Chapman）表示，相信法醫團隊有能力應對今次調查，稱過去70多年人們都猜測「薩默頓男子」的身份和死因，形容是長久以來的謎，但相信可解開部分疑團。這宗懸案為「毅力行動」（Operation Persevere）的一部份，行動旨在辨認出所有南澳的身份不明遺骸，同時與「堅持行動」並行，當局會調查所有殺人懸案。

澳聯社／澳洲廣播公司

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