美國總統拜登政府今年3月宣佈2.3萬億美元（約17.9萬億港元）基建計劃，當中包括撥款1,740億美元（約1.35萬億港元）協助發展電動車，例如建設50萬個電動車充電站。拜登周二（18日）到訪福特車廠，表示美國現時在電動車業的競賽上落後中國，但強調「美國不能讓中國在電能車競賽贏出」。

在位於密歇根州的迪爾伯恩（Dearborn）的福特車廠，拜登試駛了福特明年開始銷售的電動車F-150 Lightning。拜登表示：「汽車業的未來是電動車。這是不會回頭的。」他又稱現時中國在電動車行業佔據領先地位，「這是毫無疑問的」，但同時強調「他們不會贏得這場競賽。我們不能讓它發生」。

美電動車市佔僅及中國1/3 充電站也大落後

白宮同日發佈背景資料指，美國在製造電能車和電池的競賽方面落後中國，美國的電動車市佔只有中國的3分1。報告又指，中國去年有大約80萬個充電站，遠比美國的10萬個多，「總統拜登相信是時候改變和讓美國領導電動車的製造、基建、部署和創新」。

被問到有關福特游說華府有關電動車的工作，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示：「希望向任何質疑的人說，為何我們投資在電動車市場或為何總統倡議電動車，這就是就業機會所在，這就是未來汽車製造業所在。」

美國哥倫比亞廣播公司／財經新聞網站MarketWatch

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