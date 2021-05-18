美國成年肥胖人口上升，航空安全規則也因而受影響，美國聯邦航空管理局（FAA）憂慮目前所用的重量與平衡標準過時，航機有超載風險，要求航空公司計算飛機的重量和平衡。FAA或要求航空公司每3年進行調查，確保重量標準在飛機安全的允許範圍內，航空公司有可能會實施隨機抽樣調查，當中包括為乘客量體重。

業界料FAA將推新重量標準

航空業界一向有監視航機重量及平衡，但乘客的體重標準只是估計數字，而且美國肥胖率上升，原有標準已經過時。根據舊有標準，成年乘客連同手提行李的重量，夏季為170磅，冬季為175磅；而新標準則大增12%左右，至190磅至195磅。當中男女體重標準有別，女性的估計體重標準平均是夏季179磅及冬季184磅；而男性是夏季200磅及冬季205磅。

FAA早於2019年已向航空公司發出通知，提及新的重量與平衡標準，當局的通知並非硬性規定，但對業界來說儼如是實際上的標準。報道指，公眾諮詢期去年春季完結，FAA可能會採取行動推行新標準，但目前未清楚有關指引何時會推出。

隨機抽樣問卷調查確保數據準確

為了令航空公司更好地掌握乘客重量，FAA建議航空公司有需要每3年進行調查，確保估計數字準確。航空公司有可能進行隨機抽樣問卷調查，當中在任何進行調查的日子，要隨機調查至少15%的乘客，包括在閘口前量度乘客體重，但FAA強調整個過程都是乘客自願進行，被選中的乘客也有權利拒絕量重。

FAA的選取乘客參與指引列明，航空公司應予乘客拒絕的權利，當乘客拒絕後，航空公司便應按照其抽樣方式選出下一位願意接受調查的乘客，而不一定是隊伍中下一位乘客；如果乘客拒絕，航空公司也不應嘗試估計受訪乘客的體重。FAA指引亦有提到乘客私隱問題，強調所收集的數據會保密，而且任何量重過程也應在遠離公眾目光下進行。

客機座位數量料受影響 機票或加價

FAA的新指引對航空公司及乘客來說也有影響，航空公司需要重新計算航機的重量與平衡，現有的座位數量有可能會受影響。航空新聞網AirInsight以一架180座位的客機計算，假設全部座位都是男性乘客所坐，在新指引下，全機重量將增加3600磅，相等於增加19名乘客的重量。但航空公司一旦減少19個座位，意味收入也減少11%，令受疫情影響的航空公司業務百上加斤。

對乘客而言，倘若航空公司減少19個將座位令客機更為平衡，乘客也可享更多伸腿空間，但相對地長遠可能要支付更高昂的機票費用。

英國《每日郵報》／AirInsight

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