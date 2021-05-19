（北美通訊）北美地區近月不斷發生針對亞裔的暴力事件，但歧視實際上無分種族。加拿大卑詩省列治文一間眼鏡店的海報，周日被人惡意塗鴉，於非裔模特兒旁寫上「吊死黑鬼」等仇恨字眼，並畫上懷疑是納粹標誌。警方根據閉路電視錄影，尋找一名亞裔男子協助調查。

現場是榛橋路（Hazelbridge Way）中環廣場的藝視眼鏡店（The Optical Centre），警方於周日接報該店被惡意塗鴉，一張非裔男性模特兒拍攝的太陽眼鏡海報，被人用中文寫上種族仇恨字眼。

列治文皇家騎警發言人亨德森（Ian Henderson）指出，近期不少人關注仇恨亞裔事件，但今次的惡意塗鴉正好反映仇恨無疆界，不會只是限於單一文化或種族。他強調，列治文皇家騎警會一如處理其他仇恨事件一樣，全力調查，令仇恨在列治文無立足之地。警方正根據閉路電視短片尋找一名亞裔老年男子歸案。

閉路電視短片顯示，事發於周日上午約9時33分。一名身穿條紋短袖T恤和深色短褲，未有戴上口罩的男子，走到眼鏡店外，用筆在海報上塗鴉。

眼鏡店事後已遮蓋海報，並照常營業。

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