英國皇室比阿特麗斯公主有喜

英國皇室添喜事，白金漢宮宣佈，英女皇孫女、安德魯王子女兒比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）懷有第一胎，將與丈夫莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）在秋季迎接兩人首名孩子。聲明指女皇已經知道消息，兩家人均非常高興。

比阿特麗斯公主去年7月與莫齊在溫莎堡低調完婚，當時婚禮因為疫情而押後了兩個月，亦是少有低調的皇室婚禮。

阿特麗斯公主的妹妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie）於2月9日誕下兒子，命名奧古斯特·菲臘·霍克·布魯克斯班克（August Philip Hawke Brooksbank）。她指兒子的名字是向維多利亞女皇（Queen Victoria）夫婿阿爾伯特親王（Prince Albert）、以及祖父菲臘親王致敬。

皇室未來料會有新成員加入，英國哈里王子的夫人梅根在2月14日情人節宣佈懷有第二胎，兩人3月與名嘴奧花雲費的訪問談及腹中孩子時流露喜悅，哈里透露第二胎是女兒。

英國天空新聞／路透社

西班牙北非屬地2日遭8千難民湧入

西班牙的北非屬地休達（Ceuta）周一起連續兩天湧入約8,000名難民，包括1,500名未成年人，據報大部分來自鄰國摩洛哥，引發兩國外交風波。西班牙外長傳召摩洛哥大使，表示對所發生的事感到「厭惡」。摩洛哥周二宣佈召回大使。

有西班牙官員表示，難民游泳或趁潮退時步行到塔拉哈爾海灘，從而進入境內。西班牙已派兵到當地協助警方，約半數難民已被遣返摩洛哥。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）亦親赴休達處理危機，並在電視演說承諾會盡快重建秩序。

西班牙另一北非屬地梅利利亞（Melilla），近日亦有數百難民被阻截入境。摩洛哥和西班牙一直就休達和梅利利亞的領土主權存在糾紛，這兩個地方均是非洲難民視為前往歐洲的踏板。

英國廣播公司／《每日通訊報》

紐約州對特朗普集團調查轉為刑事

美國紐約州檢察長辦公室周二表示，針對前總統特朗普旗下集團的調查，已經由民事性質升級為刑事調查。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）一直調查特朗普集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款，以及經濟和稅務利益。詹樂霞辦公室發言人表示：「我們已通知特朗普集團，我們對該公司的調查已不再是純粹民事性質。我們如今與曼哈頓地區檢察官合作，現正從刑事角度對特朗普集團進行積極調查。」

民主黨籍的曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance Jr.）過去2年多一直在調查特朗普擔任總統前的商業往來。萬斯辦公室在法庭文件中表示，他們在調查「可能是廣泛且長時間的犯罪行為」，包括稅務和保險欺詐，以及偽造商業紀錄。

特朗普集團暫未回應，他之前曾指相關調查是出於政治動機。

路透社

德國取締3個真主黨關聯組織

德國內政部周三（19日）宣佈取締3個組織，這些組織被指控資助獲得伊朗支持的真主黨，替黎巴嫩真主黨的「烈士」家屬籌款，並支援真主黨對以色列的襲擊。

當局早於4月15日宣佈禁止這些組織運作，警方周三清晨再在7個州突擊搜查多個場所。內政部長澤霍費爾（Horst Seehofer）表示︰「那些在德國支持恐怖分子的人不會安然無恙，無論他們的支持者打着甚麼旗號出現，他們不會在我國找到容身之所。」

德國去年把真主黨列為恐怖主義組織，並禁止其在德國境內活動。情報機關估計，德國境內有逾千名真主黨成員。

路透社

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