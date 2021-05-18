【首度分享】

美國疫情趨緩後，總統拜登宣佈加碼抗衡中國和俄羅斯在全球擴大影響力的疫苗外交，除了早前答應釋出6,000萬劑阿斯利康（AZ）疫苗的庫存，前日決定再拿出2,000萬劑的輝瑞、莫德納和強生疫苗，這是拜登政府滿足國內接種需求後，首度與國外分享獲得其食品及藥物管理局（FDA）准用的COVID-19疫苗。

拜登指出無任何國家可以在疫情蔓延下獨善其身：「若肆虐全球的疫情繼續不受控，美國也不可能安全！」他又表示：「正如二戰時美國是民主國家的軍火庫一樣，在今次對抗COVID-19的戰役中，我國將扮演全球疫苗軍火庫的角色。」今次拿出的8,000萬劑疫苗，相當於美國本土總產量的13%。

拜登稱五倍於中俄

美國是全球坐擁最多疫苗的國家，連未獲FDA核准的AZ疫苗，也生產了6,000多萬劑。今次額外拿出來的，更是效能公認最佳、「已獲准在美國人手臂上注射的疫苗」，其中輝瑞和莫德納的出品，保護率逾九成；強生疫苗的效力雖然只有66%，但只需一針便完成接種，加上可在普通雪櫃儲存，被視為是發展中國家的救星。

拜登說：「（8,000萬劑）疫苗數目至今比任何一個願意分享疫苗的國家都要多，更是五倍於中、俄，兩國都只是捐出了1,500萬劑。」他又暗諷北京和莫斯科的疫苗外交包藏禍心，強調美國派針目的只有一個，「就是為了消滅其他地方的疫情，而我們不會用疫苗從其他國家撈取好處」。不過根據顧問公司Bridge Consulting的數據，中國已捐出超過1,830萬劑。俄羅斯則甚少公開捐出疫苗數目，有紀錄的超過50萬劑。

被轟容藥廠壟斷處方

雖然拜登表示會與世界衞生組織主導的疫苗公平分配機制COVAX合作，但他未透露會如何分配這8,000萬針。外界相信疫情非常嚴重的印度會獲得援助，因為拜登曾表示要助新德里遏止病毒擴散。另外，路透社報道，近日確診宗數急升的台灣也會受惠，報道引述消息指，華府已協調藥廠加快向台灣供貨。

不過，耶魯大學公共衞生學院助理教授貢薩爾維斯認為，今次拜登釋出的疫苗，比起全球過百億劑的巨大需求，根本微不足道，「大概就像被開山刀砍過之後，在傷口上貼一塊藥水膠布而已」。一直爭取全球公共醫衞平權的羅素（Asia Russell）也說：「拜登上任逾100天，好應該提出全盤大計，抗衡正在全球流行的疫苗種族隔離（vaccine apartheid），而非做些小修小補。美國需擔起技術轉移的全球領導角色，逼藥廠談判分享（疫苗）處方。」

拜登早前已宣佈，美國「支持」豁免對疫苗知識產權的保護，以提高全球的疫苗產能，但批評者認為他只是口惠而實不至，華府根本沒有具體計劃要求藥廠必須公開其疫苗技術。

美聯社/ 《紐約時報》