美國正規軍有超過200萬人，但《新聞周刊》獨家披露，原來在編制之外，五角大樓在過去10年還組建了一支為數約6萬人的秘密軍隊，這支在「消除特徵」計劃下（signature reduction）建立的臥底兵團，會以假身份執勤，不受國會監督，專門從事比全副武裝衝突次一級的「灰色地帶」行動。

近年，混合戰爭（hybrid warfare）成為用兵新模式，通過非軍非民，或亦軍亦民的手段取得軍事優勢，由俄軍吞併克里米亞前的滲透，到解放軍用漁船民兵在南海打頭陣，都成功令對手難以招架。《新聞周刊》花了兩年時間偵查，發現美軍也有一支混合了職業軍人、平民和承包商的非常規部隊，人員散落在全球130間企業及政府機關，隨時可執行秘密任務。

報道坦承，記者通過明查暗訪，始終未能掌握「消除特徵」的實際規模，因為連匿名受訪的部隊中人也不知情，但推斷人數應該比美國中情局（CIA）的特工還要多10倍。這支每年耗費9億美元（70億港元）運作的6萬人軍隊，逾半屬特種部隊，負責最危險的前線反恐和敵後騷擾；其次是軍事情報專家；第三大兵種則是鍵盤戰士，由他們在網上搜尋目標和影響輿論。他們參與行動時都有不同程度隱藏真正身份。

假身份避起底免禍及家人

美國國防部成立「消除特徵」秘密軍的原因有多個，除了混合戰爭的大趨勢，這支鮮為人知的部隊基本不受國會監督，亦不受《日內瓦公約》和軍法約束；在當今處處都有監控措施下，美軍需要一支以假身份來去自如的部隊；更重要的是，隱藏身份作戰可以避免參與的美軍遭起底而禍及家人。伊斯蘭國在2015年至2017年間，便曾把近9,000美軍的姓名放上網，令軍眷們也受到滋擾。

值得一提的是，美國法律上，執行秘密行動是CIA的專利，而且需要總統授權，雖然其他執法機關也有臥底行動，但按規定他們必須攜帶官徽在身。為避免踩過界，「消除特徵」除了會跟CIA合作，也走法律罅，配備了反跟蹤裝置的成員在出入他國時，99%會用真名過關，奧妙就在於一套被稱為「快車道」的美國黑客軟件，早已植入其他國家的生物認證庫，讓美軍可以瞬間竄改內容，結果名字是真的，身份卻是偽裝。

另外，「消除特徵」又自設媲美荷里活電影特技的道具工場，能用矽膠按任務需要造出不同年紀、不同性別的面具，個個栩栩如生，讓參與行者的士兵改頭換面，避過對手的人臉識別系統。至於指紋認證就更易破解，一如電影情節，士兵只需戴上特製膠手套便可改變指紋。

一名退休軍官指出，美國人在網絡時代存在「認知的鴻溝」，情況就如冷戰時的「轟炸機差距」一樣，總是擔心會被俄人打敗，他強調：「我們正打贏這場戰爭，包括在虛擬的一方，只是我們要保守秘密，傳媒才把俄人描繪得像昂藏十尺罷。」

《新聞周刊》

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