白羅斯當局進一步打壓異見，周二取締了該國最大獨立傳媒機構Tut.by，網站無法再被登入。當局除了突擊機構多個辦事處，亦上門搜查了編緝與記者住所，據報至少16人被捕，包括機構的會計部職員。當局宣稱Tut.by涉嫌「大規模逃稅」和持續發佈「違禁資訊」。美國、歐盟都發聲明讉責。

當局突擊搜查辦公室及記者住所

自1994年開始統治白羅斯的盧卡申科，去年在民望低迷中宣稱高票當選、第五次連任總統，觸發全國大示威。但他以血腥手段鐵腕鎮壓，大舉搜捕反對派，數百異見人士被收監，其他人被迫流亡。傳媒面對的壓力亦與日俱增。

當局周二終於向Tut.by出手，突擊搜查了機構在明斯克和多個城市的辦公室和多名記者的住所。網站總編輯佐洛托娃（Marina Zolotova）表示，有財務調查人員上門到她和幾名下屬的住所搜查，另有「國家安全機關的人進入Tut.by編輯室」。

消息指Tut.by有15名職員受到拘禁，包括記者、副總編輯、會計部主管及兩副手，另外人事部、軟件工程部、市場部等都有人被拘。據指佐洛托娃被帶往財務調查部問話。網上有照片顯示佐洛托娃居住的大樓多道門被爆鎖、Tut.by辦公室的玻璃門被黑膠布遮蓋。

15人被拘網站遭封鎖

網站周二完全下線。政府的資訊部其後發聲明，證實是應國家檢察部門要求而封鎖該網站，理由是網站經常發佈「禁止的資訊」，包括報道為幫助遭政府打壓的人而成立的基金會BYSOL的消息。

2000年成立的Tut.by報道政治事件一向持平，不算是反政府或反對派的新聞平台，但去年大選後記者多次被拘，有記者只因報道有示威者死亡而被囚六個月。

財務調查部其後證實正就Tut.by涉嫌「大規模逃稅」進行調查，另宣佈對Tut.by 負責人切金娜（Lyudmila Chekina）另行展開調查。該部門隸屬國家控制委員會，執法權力大，過去已出面對付過反對派，包括在大選前以貪污和洗錢的指控，為盧卡申科鏟除了政敵巴巴雷科。他一直還柙，案件至今未審。

美國讉責歐盟準備進一步制裁

流亡立陶宛的反對派領袖季哈諾夫斯卡婭推文炮轟「針對記者和傳媒的有計劃攻擊」，呼籲國際社會「立即」撐Tut.by，提供「法律保障與緊急安置」。

美國國務院周二讉責白羅斯當局取締Tut.by，發言人普賴斯推文指是「再一次證明（盧卡申科政權）有系統地把箝制獨立聲音、懲罰準確報道事實的記者」。歐盟周三亦發聲明，譴責白羅斯「持續壓迫和恐嚇」傳媒，強調「所有被拘的人包括政治犯必須立即獲釋」；歐盟正準備第四輪制裁措施，迄今盧卡申科與87名官商已被歐美凍結資產及禁止入境。

法新社/美聯社/英國廣播公司

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