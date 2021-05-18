【以巴衝突】以色列和巴勒斯坦新一輪衝突持續逾一周，美國總統拜登前天與以色列總理內坦亞胡通話後發聲明，首度表達支持以巴停火，但重申支持以色列擁有自衞權。華府據報續向以出售武器，土耳其總統埃爾多安狠批拜登「雙手沾滿鮮血」。

拜登六日內第三次與內坦亞胡通話，白宮發聲明指：「兩位領袖討論以色列對加薩的哈馬斯及其他恐怖組織的軍事行動進展。總統表達支持雙方停火，並討論美國與埃及和其他夥伴為此進行的溝通。」不過，拜登「重申支持以色列捍衞自己免受火箭無差別攻擊的權力」。分析認為，華府的聲明用字「十分委婉」，避開要求雙方「立即」停火，亦表達預期由其他中東國家擔任主要的調停角色。

華府據報將向以軍續售武器，拜登政府在本月5日通知國會，將向以色列出售價值7.35億美元（57.3億港元）的精準制導武器。在程序上，國會有15日的時間作反對，但需由司法委員會採取行動，惟剩餘時間不多，料國會無法阻撓。以軍過去曾購入美方的精準制導武器，相信包括今次襲擊加薩所使用的武器。

王毅轟美阻安理會發聲明

埃爾多安發表電視演說批評拜登支持以色列，痛斥其向以軍出售武器的決定。他指：「你正用沾滿鮮血的雙手撰寫歷史。」「巴勒斯坦充滿着迫害、苦難和鮮血，就像許多地方因為奧斯曼帝國結束而失去和平一樣，而你卻給予支持。」他又呼籲聯合國安理會採取行動，解決巴人遭受的壓迫。

美國據報第三次阻止安理會發表呼籲以巴停火的聲明，中國外長王毅罕有點名美國從中作梗。白宮新聞秘書普薩基則指，美國正從事「不張揚但密集的外交活動」，國務卿布林肯亦曾指，發表聲明未必能增加停火的機會。另一方面，法國總統馬克龍與埃及總統塞西合力草擬具體停火方案，並正爭取約旦的支持。馬克龍表明將與內坦亞胡討論以軍日前炸毀傳媒辦公室一事。

以軍逾60戰機再空襲加薩

以巴衝突未止，以色列昨夜凌晨向加薩發動新一輪空襲，出動超過60架戰機，向65個軍事目標發射逾百枚火箭炮。以軍聲稱成功襲擊哈馬斯指揮官的房屋、火箭炮發射站及一批士兵。以軍又指哈馬斯共發射90枚火箭炮反擊，但其中20枚落在加薩，不過有一枚導致兩名泰國外勞死亡。另外，以軍亦擊落一架「靠近以色列邊境」的無人機，惟未有透露來自何方，報道相信是敍利亞。

這場衝突至今，哈馬斯累計約向以色列發射3,500枚火箭炮，但90%被以軍的鐵穹防禦系統成功攔截，以色列共有12人死，巴人則至少213人死1,400人傷。

美聯社/法新社/路透社