美國國會周二通過法案打擊針對亞裔仇恨罪案，將交總統拜登簽署。

《COVID-19仇恨罪法案》（COVID-19 Hate Crimes Act.）以364票贊成對62票反對獲眾議院通過。參院版本上月已在參議院以94票贊成、1票反對過關。

積極協助推動法案的民主黨籍台裔眾議員孟昭文（Grace Meng）說：「亞裔美國人正在吶喊求救，參眾兩院及拜登總統已聽見訴求。」

這是美國國會首次因應歧視亞裔人立法。眾院版本法案要求司法部加快覆核仇恨罪案、撥款資助地方執法部門改善調查、識別、報告由偏見而起的事件。參議院版本內容大同小異，要求司法部設立新職位，以檢討當局處理針對亞裔仇恨罪案的方式、增加報案途徑、協助州政府設熱線、撥款予執法部門以培訓警員分辨仇恨罪案、提供公共教育等。

美國仇恨犯罪在疫情期間急增，今年2月一名84歲老翁在三藩市居所附近被人推倒在地而死亡，上月阿特蘭大6名亞裔女性遭槍殺，令歧視亞裔問題再受關注。早前有研究指，去年美國16個主要城市的整體仇恨犯罪數目下降，但針對亞裔的罪案卻激增145%；非牟利組織的「停止仇恨亞太裔」調查亦指，過去一年有近3,800宗針對亞裔的仇恨罪案，但相信數字僅為冰山一角。

美聯社／《蘋果》資料室

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