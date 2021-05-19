（北美通訊）一名乘坐達美航空航班的乘客因不守規矩及毆打空姐，被美國聯邦航空管理局（FAA）罰款5.25萬元（美元，下同），是本年內至今最高罰款。FAA表示，類似個案在近半年急劇上升，懲罰將會更嚴厲。

案發於去年12月，該名乘客乘坐達美航空班機，由檀香山飛往西雅圖，其間試圖擅自打開機艙門。一名艙務員上前制止，被他一拳打在臉上，並推跌在地。多名艙務員和一名乘客加入嘗試制服他，把塑膠手銬套上他雙手，被他掙脫，他並再擊打同一名艙務員的臉。飛機降落後，警員上機拘捕該名乘客。

FAA表示，自2月以來，不守規矩的旅客案件多達1,300多宗，當中約20宗需要執法。FAA強調，聯邦法律禁止任何人干預機組人員，或對機組人員或飛機上的其他人，作肢體上的襲擊或威脅。

FAA局長迪克森（Steve Dickson）於1月時首次簽署命令，對不守規矩的乘客採取「零容忍政策」，不會再預先發出警告，並加重刑罰至最高罰款3.5萬元和監禁。

FAA表示，受罰乘客可以選擇支付全部罰款，或選擇上庭答辯。

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