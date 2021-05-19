（北美通訊）美國疾病控制及預防中心（CDC）日前更新防疫指引，完全接種疫苗者，在室內、室外皆可以「除罩」。不過，美國國家過敏與傳染病研究所（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）所長福西（Anthony Fauci）表示，不少美國人誤會新指引等於全面解除「口罩令」，並提醒未接種疫苗人士，在公眾場所仍需配戴口罩。

福西指，很多美國人誤解了CDC的新指引，以為接種疫苗後，在所有室內場所都不必戴上口罩；但他強調，即使完成接種疫苗，在公共交通工具上、醫療機構、監獄等場所仍應繼續戴口罩。

福西說，「我認為人們對此（新指引）有誤解，覺得這是全面解除『口罩令』意思，但並不是。」他說，新指引是對完全接種疫苗者的一個保證，讓他們無論在室內、室外都感到安全。

福西續稱，「可能是人們快速閱讀，或只把話聽了一半所致。他們認為我們在說『你不再需要戴口罩』，但CDC並不是這樣說。」他指出，CDC只是想帶出接種疫苗後、人們在室外內都不會受到感染的訊息，而當局目前還沒有明確表示未接種疫苗人士能夠「除罩」。

他又認為，美國人或需要注射疫苗加強劑，以確保用效持續，「因為疫苗的保護效果不會終身有效，在第一次（完全接種）後，我們幾乎肯定在一年內需要再注射一次加強劑。」他說，期望在飛機上要求戴上口罩的日子，只會以月計，而非用年計。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）