近日網上傳出美國海軍2019年發現不明飛行物體（UFO）的影片，使UFO再成熱話，美國前總統奧巴馬日前更承認有些片段「難以解釋」。有退役海軍軍官稱，從早前流出的影片可推斷UFO的技術可能較美軍現時科技領先100甚至1,000年。

網上流傳片段顯示，美軍艦隻在加州聖迭戈附近海面發現UFO，可見UFO高速飛行後墮入海中。美軍導彈巡洋艦「普林斯頓號」前軍官卡希爾（Sean Cahill）稱，從影片可見UFO的技術是美軍現時無法防禦，「它的科技比我們的軍火庫超出最少100至1,000年」。

卡希爾指最新片段中的UFO看來沒有飛行控制面（control surface），意味人類不能識別其推進方式，但它卻以超音速移動，這是美軍至今無法達到的技術。

美軍較早前亦被指曾在2004年11月，於墨西哥附近的太平洋遇上並拍攝到UFO。當時負責調查工作的海軍前機師迪特里赫（Alex Dietrich）受訪昤形容，假如是他本人遇見UFO，大概不會說出來，「因為這聽起來太瘋狂了」，他也表示美軍沒有可防衞UFO的裝備，對此感到不足。

專家：UFO似無敵意

曾在前總統克林頓和喬治布殊時期擔任國防部情報官員的梅隆（Christopher Mellon）承認，不能排除UFO來自地球以外的星體，並稱外星人首先發現地球人的可能性存在，又指近期的發現UFO事件可能是過往類似事件的延續。

梅隆指UFO有能力侵犯美國領空，反映它們對美國造成潛在且未知的威脅，形容華府有需要進一步調查。他形容美國以至地球「顯然很脆弱」，且UFO出現次數有所增多，各地政府應予正視，但強調UFO並未造成即時威脅，它們對人類看來也沒敵意。

英國《每日郵報》

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