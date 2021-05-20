英國廣播公司記者巴舍爾（Martin Bashir）涉偽造文件誘已故英國戴安娜王妃受訪事件，BBC於周四公開事件調查報告，指巴舍爾使用了欺詐的手段，嚴重違返BBC指引，又斥BBC在訪問中欠缺高水平的誠實及透明度。

負責調查的最高法院前法官戴森（John Dyson）指，巴舍爾「欺騙和誘使」戴安娜王妃的弟弟史賓沙伯爵（Earl Spencer），向他展示假的銀行文件，以「以欺騙史賓沙並誘使他安排與戴安娜王妃會面」，之後戴妃接受時事節目《廣角鏡》（Panorama）訪問，戴森總結指：「巴舍爾行為不當，嚴重違反了BBC指引。」

1996年BBC曾就事件作出調查，但高層卻放生巴舍爾，戴森指當年的調查「有缺陷及無效率」，認為BBC「未能達到其標誌性、高水平的誠信及透明度」。有份主持當年調查的BBC前總監、1995年擔任新聞部主管的霍爾（Tony Hall）承認調查不足，他自己錯在將疑點利益歸於巴舍爾。

BBC總裁戴維（Tim Davie）就報告的發現致以「充分而無條件的道歉」。他指：「BBC應盡力就當時的事件尋根究底，所知的事情要更透明。經過逾四分之一世紀，儘管BBC不能回到當時，我們可以完全及無條件地道歉，BBC今天可做到這一點。」

巴舍爾也在報告公佈後發表聲明，就要求製作虛假銀行文件一事道歉，但重申接受訪問是戴妃的決定，「這是我25年來第二次自願全面就調查合作，當時我為了要求製作銀行文件一事而道歉，現在我再次道歉。這是一件愚蠢的事，我深感遺憾。但是我絕對支持我於25年前，以及再一次更近期所提供的證據。我還要重申，銀行文件與戴妃參與訪問的個人選擇沒有任何關係。」

在BBC公開調查報告前夕，戴安娜的弟弟史賓沙在Twitter分享了一張兒時相片，可見史賓沙與戴安娜面露笑容坐在一起，帖文寫着：「有些牽絆可追溯至很久以前。」

巴舍爾上周辭職 將離開BBC

BBC上周五宣佈巴舍爾已辭任宗教編輯職務，並將離開BBC。BBC新聞副總監門羅（Jonathan Munro）說，巴舍爾上月再度入院接受心臟手術前，知會公司離職的決定。

巴舍爾在1995年11月訪問戴安娜，在訪問中，戴安娜剖白與皇儲查理斯婚姻破裂，一句「這段婚姻有三個人」震撼全球，引起極大迴響，查理斯和戴安娜1996年正式離婚，而戴安娜1997年在巴黎發生車禍不幸喪生。

不過，戴安娜的弟弟史賓沙指控巴舍爾當年以虛假文件遊說戴安娜接受訪問，BBC最初被指協助隱瞞，去年才委任最高法院前法官戴森（John Dyson）調查。戴森的發言人上周五說，他已完成調查，報告已交BBC，適當時間會公開。

巴舍爾當年偽造文件誘戴妃受訪

有報道指BBC去年10月已致函史賓沙，承認巴舍爾當年利用偽造銀行文件，讓戴安娜以為自己的確受到皇室和政府人員監視，才答應接受訪問。

巴舍爾當年訪問戴安娜時，只是籍籍無名的記者，之後聲名大噪，成為全球名記者，訪問多位名人，包括美國樂壇天王米高積遜（Michael Jackson）。

英國廣播公司／英國天空新聞／英國《每日鏡報》／《蘋果》資料室

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