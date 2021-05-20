根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.64億、死亡人數超過341萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,302萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.7萬。印度確診人數超過2,549萬，死亡人數突破28.3萬。巴西確診人數超過1,581萬，死亡人數超過44.1萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

英展開全國「第三針」研究

英國周三展開全國疫苗增強劑（booster）研究，看打「第三針」是否安全，以及能否延長疫苗保護效力。

研究目標是招募近3,000名參加者，測試7種疫苗。

英國官員計劃入冬前為公眾打第三針。多個疫苗製造商及美國決策者都認為有必要注射增強劑甚至每年打針，但亦有衞生專家認為未有證據顯示有必要不斷打針。

路透社

法疫情緩和下進入第二階段解封

法國解封第二階段，藝文活動中心、餐廳酒吧與百貨公司可開門營業。餐廳、酒吧人頭湧湧，政治人物與民眾開心高喊「重獲新生」。劇院、電影院以及餐廳終可款客。百貨公司在內的非必需品商家也在關閉3個多月後再次營業。營業活動皆須遵守防疫規範與社交距離。餐廳只開放戶外用餐區。宵禁時間從晚上7時調整至晚上9時。

周三上午9時未到，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）與總理卡斯泰（Jean Castex）在記者簇擁下，到總統府愛麗舍宮（Elysee Palace）附近咖啡店享受解禁後第一杯咖啡。馬克龍在Twitter寫道：「讓我們再次找回生活的藝術，同時遵守防疫規範。」

法國第二階段解封同時，疫情出現好轉迹象。全國7天平均發病率已下降為10萬人中有149人確診；4月初時，這個數字超過400。醫院情況也持續緩和，全國重症患者跌至4,000人以下。過去24小時的確診人數為19,050。

下一階段解封預計為6月9日，屆時咖啡店與餐廳將可開放室內堂食，健身中心也可復業，宵禁時間將再延後為晚上11時。

路透社

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