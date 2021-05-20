英國哈里王子上周受訪時暗指父親查理斯教子不善，他在即將播出的新一個訪問，據報將再提到母親戴安娜的死以及和查理斯的父子關係。皇室專家分析指哈里近期屢次談及家人，反映他正努力說服自己很幸福，形容正因哈里不快樂，才會不斷諉過於人。

哈里在蘋果公司旗下電視平台Apple TV的訪問將在周五播出，內容圍繞精神健康，預告片顯示他可能會談及戴妃之死與查理斯。

疑未走出母親離世陰影

哈里傳記作者科拉姆（Duncan Larcombe）形容，哈里看來像是「歇斯底里地說服自己已找到幸福、已渡過一切難關、終於解脫」，但他並不同意。科拉姆指儘管哈里多次表示在美國生活愉快，但相信無論是他或妻子梅根都過得不開心，「滿足的人不會製造爭端、批評別人」。

科拉姆稱哈里目前仍在處理個人精神健康問題，對其家庭亦造成痛苦，形容他不適合指導觀眾處理情緒困擾。他又認為哈里的精神健康自戴妃去世後便出現問題，如今更走上把皇室視為敵人的路，形容哈里出走美國根本沒解決任何問題，警告若他一直無法克服喪母陰影，將不能真正獲得快樂。

批評父親或影響7月返英計劃

科拉姆此前曾分析指，哈里可能對早前接受名嘴奧花雲費專訪感到後悔，但他其後仍多次受訪，近日又指美國憲法第一修正案「瘋狂」，引起美國人不滿。科拉姆形容，哈里正在摧毀與他人建立關係的橋樑。

科拉姆並引述皇室消息指，哈里早前批評查理斯的言論可能影響他原定7月返英，與兄長威廉王子一同為肯辛頓宮戴妃像揭幕的計劃。皇室消息形容威廉對哈里侵犯家人私隱感不快，哈里的爆料行為亦與他早前跟威廉達成的共識有出入，勢將令兄弟關係變得更差。

英國《每日郵報》

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