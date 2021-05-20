歐洲議會周四通過名為「關於中國對歐盟實體以及歐洲議會議員制裁」的無約束力決議案，凍結「中歐投資協定」審議程序，直至北京解除對歐洲議會5名成員及人權委員會的制裁為止。

決議案以599票支持、30票反對及58票棄權獲得通過。決議案指，鑑於中國對維吾爾族人及香港民主的鎮壓，再加上對台灣日益加大對抗，當前的歐中戰略已經顯示其局限性，歐中關係無法如同過往一般發展。

決議案除呼籲歐盟委員會發表聲明譴責中國對民選政治人物的制裁外，認為歐洲議會須採取行動，提案凍結歐洲議會對「中歐投資協定」的討論，直至中國取消制裁。由於協定需歐洲議會批准，一旦通過凍結審議程序將衝擊協定生效時間表。

歐中關係惡化

中歐去年12月底宣佈原則上完成中歐投資協定談判。不過，歐洲議會當時指中國未在協定條文中實質承諾批准《廢止強迫勞動公約》，對協定表示反對。3月，歐盟就新疆人權問題制裁4名中國官員和新疆生產建設兵團公安局，北京隨即對歐洲的10人和4機構報復，制裁5名歐洲議會議員，以及荷蘭、比利時、立陶宛國會議員，還有歐盟理事會政治與安全委員會、歐洲議會人權分委會、德國墨卡托中國研究中心、丹麥民主聯盟基金會。

制裁事件令歐議會抵制協定的呼聲更高，歐盟委員會本月初表示，爭取批准中歐投資協定的努力實質上已暫停。歐洲議會第二大黨曾明言，撤銷制裁是審議協定的條件。

立陶宛議會中國對待維吾爾族人方式構成「種族滅絕」

另外，立陶宛議會周四通過無約束力決議，指中國對待維吾爾族人的方式構成「種族滅絕」，呼籲聯合國調查拘禁維人的營地，並要求歐盟審查與北京的關係。

這份決議案獲得國會五分三議員支持，當中同時要求中國廢除香港的國安法，呼籲中國容許觀察員進入西藏，以及與精神領袖達賴喇嘛展開對話。立陶宛總理及外長均未有參與投票。

被中共制裁的議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）支持議案，她指：「我們支持民主，因為我們永遠不會忘記在共產黨政權佔領下生活的50年。」

立陶宛本年3月表示，本年內將在台灣設立貿易代表辦事處，激怒了北京。

路透社／法新社／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）