南韓總統文在寅於美國時間周三（19日）下午乘搭空軍一號抵達華盛頓附近的安德魯斯空軍基地，為5天的訪美行程拉開序幕，他將於周五在白宮與美國總統拜登舉行首次首腦會談，據悉將討論朝鮮半島無核化、疫苗合作等議題。

這將是兩位領導人自上月22日通過氣候峯會視像會面以來，時隔一個月舉行面對面會談，亦是文在寅任內第4次訪問華盛頓。文在寅是拜登上任後第二位在白宮會見的外國元首，拜登上月16日會見訪美的日本首相菅義偉。

據悉美韓元首將基於美國的對朝新政策，探討朝鮮半島無核化的具體方案，亦會討論加強疫苗合作，以及深化半導體和電池等新產業領域的合作，而應對氣候變化等全球性問題也將成為焦點。

文在寅將於當地周四上午前往華盛頓附近的阿靈頓國家公墓，為在韓戰中犧牲的士兵獻花，下午會與美國眾議院議長佩洛西等眾議院領導人見面。他周五除了與拜登及美國副總統賀錦麗會面，亦會前往位於華盛頓的韓戰紀念公園出席韓戰陣亡者追思牆動工儀式。

文在寅周六將會見華盛頓特區大主教格里高利（Wilton Gregory），或也會視察韓企SK創新位於亞特蘭大的工廠。在結束所有行程後，他將於下周日下午返回南韓。

韓聯社

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