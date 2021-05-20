南極洲有巨型冰塊脫離冰棚，在威德爾海上漂浮，成為全球現時最大的冰山，為香港陸地總面積約四倍。

歐洲太空總署周三表示，這個被科學家命名為A-76的巨型冰山，由哥白尼計劃的「哨兵1號」衞星拍攝到。它長175公里，闊25公里，面積為4,320平方公里，比陸地總面積只有1,110公里的香港大約四倍，超越了面積3,380平方公里的第二大冰山A-23A。

A-76與很多大型冰山一樣，都是從南極洲的龍尼冰棚分裂出來。美國冰川學家史坎波斯（Ted Scambos）指，它脫離冰棚屬自然現象，與氣候變化無關，相信很快會再分裂成兩至三塊；由於它本身已在海上漂浮，因此沒有令海平面上漲。

雖然A-76出現相信與氣候變化無關，但科學家認為南極洲半島上一些較遠離南極的冰棚近年是因為全球暖化而加速崩落，造成其他自然災害。如2017年同是從南極洲分裂的A-68A冰山曾朝大西洋南部的英屬南喬治亞島漂移，一度威脅島上企鵝和海豹的生態，幸後來再崩解成多塊，並逐漸漂離該島。

路透社

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