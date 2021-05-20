近期疫情再次加劇，多名患者感染「B.1.617.2」變種病毒。在同樣爆發「B.1.617.2」變種的印度，德里首席部長周二在twitter發文，指新加坡出現可能危害兒童的新變種病毒，促請對新加坡封關。新加坡政府批評有人無視事實，強調「沒有新加坡變種病毒」，印度外長亦稱，克里瓦爾的言論不代表印度。

新加坡早前曾警告，變種病毒較此前的COVID-19病毒更具傳染力，且可能影響兒童。德里首席部長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）周二在twitter的帖文稱，「來自新加坡的新COVID-19變種據報對兒童非常危險，可能引發印度第三波疫情」，促請印度政府停止所有來往新加坡的航班，並讓兒童優先接種疫苗。

新加坡反擊：病例感染「源自印度毒株」

這番言論隨即引起新加坡不滿，新加坡衞生部周三發稿反駁指：「報道中的指涉毫無事實根據。首先，沒有『新加坡變種毒株』，過去幾周的許多冠病病例感染的是源自印度的B16172毒株」。政府周四再發佈文告，要求轉載「新加坡變種」言論的網媒發表更正聲明。外長維文（Vivian Balakrishnan）周三也發文強調沒有「新加坡變種」，對於有政治人物發表言論前未核查事實表示失望。新加坡政府同時召見印度駐當地高級專員，表示抗議。

印度方面，外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）亦與反對派出身的克里瓦爾劃清界線，稱後者並非代表印度，並強調新加坡與印度是抗疫夥伴，新加坡亦擔當物流中心角色，轉運醫用氧氣等印度急需的醫療物資，印度對此表示感謝，批評有人發表不負責任的言論，破壞兩國關係。克里瓦爾所屬政黨為平民黨（Aam Aadmi），與總理莫迪的印度人民黨（BJP）打對台。

美國有線新聞網絡/印度《印度人報》/新加坡《聯合早報》

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