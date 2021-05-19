達比（化名）表面是一位信差，實際卻是「消除特徵」的成員，每朝10時起便會在首都華盛頓地區約40個郵局和郵箱，收集一袋又一袋的信件和包裹，他形容自己的工作是「盡職審查」（due diligence）。不過，跟一般認知要確保資料真確無誤的盡職審查不同，「消除特徵」所做的是要保證虛構的身份做得天衣無縫。

曾在美國陸軍服役20年的達比，退役後被「消除特徵」招攬做支援任務，每天返回辦公室，就會整理出寄給假身份人員的郵件，當中包括護照、駕駛執照、信用卡、會員證、稅費及雜費單據等等，但很多時間是花在偽造文件資料庫和高度機密的虛構身份登記庫輸入資料和比對認證。

竄改移民局資料通關

他解釋，今時今日簡單改個假名便執行地下任務，注定會被識破，想要瞞天過海就得做戲做足全套；「消除特徵」內一些身份隱藏得特別深的成員，會被稱為「傳奇人物」，要特別為他們的假身份製造全套痕迹。

支援組的核心工作便是要花時間經營這些假身份，為「他們」交稅交卡數及社保供款，弄個完整的財務記錄。不過，這樣仍未足夠，達比還會開設不同的電郵和社交賬戶，為這些根本不存在的人物，建立起「朋友圈」溝通。養兵千日，用在一時，當「消除特徵」的前線成員在海外執行秘密行動後，達比便會竄改美國移民局內的資料，好讓對方能用假身份順利過關回國。《新聞周刊》