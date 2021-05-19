英國疫苗接種計劃展開多時，官方警告民眾打針後一兩天有可能出現發燒、頭痛、手臂痛等副作用，但可能仍有其他未知的副作用。有科學家指，發現有停經女性在打針後月事重臨，亦有由女變男的已停經變性人在打針後也有出血情況。部分已接種疫苗的女性開始在網上查詢，打針後經期紊亂、經痛加劇等情況是否疫苗副作用。

英國《每日電訊報》報道，有多名停經女性在接種一劑疫苗後出現意外的經期，科學家正研究到底疫苗是否會導致經期紊亂。目前未有證據顯示，接種疫苗與異常生殖症狀之間存在關係，但越來越多的傳聞促使科學家開始研究。

有女性接種後經期紊亂 流量變多

英國倫敦國王學院流行病學家斯派克特（Tim Spector）教授月初指，追蹤Covid-19症狀應用程式ZOE，監視到與經期相關的副作用報告。他說：「目前只有幾百宗，考慮到匯報症狀的女性大約有6,000名，這是一個很小的數目。但我們非常嚴肅對待，將會在報告中查詢更多問題。」他指仍需要更多數據才能確定經期紊亂與疫苗之間是否有關，抑或「只是統計上的扭曲」。

美國伊利諾州大學醫學人類學家克蘭西（Kate Clancy）教授曾在社交網透露，自己在接種Moderna疫苗後，經血流量異常地多。她在打首針後兩周內，經期較預期提早一天左右出現，而且到了經期第三天仍然要一天更換幾次特長夜用衞生巾，而平時她只需更換一至兩次普通長度衞生巾。

有數以百計女性均分享她們也發生類似經歷，甚至有女變男的變性人、停經婦女這些一般已不會來經的人士，都有與克蘭西及她的前同事李醫生（Dr Katharine Lee）接觸，訴說在接種後也有出血情況。李醫生設立問卷調查記錄民眾的經驗，看看當中是否存在科學關係，但尚未發佈任何發現。

臨床醫生認為，即使一個人的月經與接種疫苗之間存在聯繫，也不太可能對生育產生任何影響。倫敦帝國學院的生殖免疫學家梅爾（Victoria Male）向英國廣播公司（BBC）指，接種疫苗後陰道出血的情況並不罕見，但她指有部份已停經，以及服用荷爾蒙療法停經的人士也有出血情況，她傾向懷疑身體可能出現反應。

牛津醫生：疫苗引發炎症反應 或影響經期

儘管疫苗與經期紊亂兩者之間的關連尚未被證實，生殖專家說，疫苗可能會導致經期變化是有邏輯上的原因，而這些變化毋須擔心。梅爾指出，免疫系統對疫苗的反應，與身體辨認出病原體後的反應是一樣，就是會產生大量化學訊號並釋放到血液中以抵禦外來入侵者；免疫系統對女性每月一次準備妊娠的子宮內膜也起了重要作用，在正常情況下，如果卵子不能受精，子宮內膜便每月脫落一次，但接種疫苗後產生的多餘化學物質可能會干擾這過程，並導致子宮內膜過早脫落，令女性較平常提早來經。梅爾稱這可能是月經異常症狀背後的原因，認為不會增加流產的風險。

英國牛津大學醫生阿爾維格尼（Alexandra Alvergne）指，疫苗與經期改變之間存在合理聯繫，因為排卵時機會受炎症影響，例如生病或發燒時，經期也可能改變。她指疫苗同樣會導致身體發炎反應，這是因為免疫系統正在運作，開始產生抗體及其他對抗疾病的細胞。事實上，有證據顯示流感針及子宮頸癌疫苗也會短暫影響經期，但不會有長期副作用。

梅爾及其他學者均認為有需要進一步研究疫苗對經期的影響，「這個問題是在於女性健康經常被忽略，當你所經歷的只是典型的疫苗接種後發燒時，你或會擔心自己的身體正在發生意外情況，月經不調正是如此」。

李醫生解釋對於女變男變性人及停經女性來說，出血也可能是癌症徵兆，因此民眾想知道經期紊亂是否疫苗副作用，也是很重要。醫生鼓勵任何發現自己身體有異常或出血的人，應考慮尋求醫生的意見，同時鼓勵他們在追蹤症狀應用程式匯報任何憂慮或可能的副作用，以便研究員協助追查。

英國廣播公司／英國《每日電訊報》

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