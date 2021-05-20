美俄外長會面近2小時盼緩解緊張關係

美國總統拜登上任後對俄羅斯取態強硬，兩國關係日趨緊張。北極理事會外長會議周三在冰島雷克雅未克（Reykjavik）舉行，出席的美國國務卿布林肯與俄羅斯外長拉夫羅夫，就進行近兩小時的雙邊會談，盼緩解緊張關係。兩人均表示兩國存在分歧，雙方同意尋求方法合作。

布林肯在會談開首表示，若美俄領袖能合作，世界將變得更安全，強調華府希望與莫斯科有「可預計和穩定」的關係。兩國可就應對疫情、對抗氣候變化、處理伊朗和北韓核問題以及阿富汗戰事的問題上合作，「但若俄羅斯挑釁我們、我們夥伴、我們的盟友，我們將會回應」。

布林肯在會上對俄軍部署烏克蘭邊境表示深切關注，並對俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼和對反對派組織的鎮壓表示憂慮。一名美國官員向法新社記者透露，對話並未有突破，但討論「富有成效，具建設性、尊重和誠懇」。

拉夫羅夫向俄羅斯官媒表示，會談具建設性，俄方準備好「基於互相尊重」的前提下，討論兩國之間所有議題。他指出雙方有共識需要解決莫斯科和華盛頓不健康的關係，盡管仍存在很多困難局面。他又表示，他和布林肯為拜登和俄羅斯總統普京舉行會面準備方案。

新西蘭龐大預算谷經濟

紐西蘭總理阿德恩周四公佈最新財政預算案，大幅增加社會、教育、房屋和醫療等福利，聲稱是超過一個世代以來最大增幅，既能復甦受疫情打擊的經濟，同時解決國家最迫切的社會問題，形容是一石二鳥。惟在野國家黨領袖柯林斯（Judith Collins）批評，預算案令國民負上巨債，卻完全無支援中產家庭。

阿德恩宣佈將斥資33億紐元（約184億港元），增加社會福利金和大學生津貼金額，預計最多有3.3萬名貧窮兒童受惠。另預留47億紐元（約262億港元）用於醫療，公共運輸和教育開支亦有所增加。

關注氣候變化議題的阿德恩政府，亦宣佈撥款3億紐元（約16.7億港元）發展低碳科技，以及斥資近3.5億紐元（約19.5億港元），翻新在南極科學考察站史考特基地（Scott Base）。不過環保組織綠色和平批評政府處理氣候危機的政策緩慢。

預算案將令政府負債佔國民生產總值（GDP）的比率，由去年26.3%上升至2023年的48%。新西蘭財長羅伯遜（Grant Robertson）表示，國民受到疫情重創，今日要為復甦踏出下一步。紐西蘭財政部預計，直到今年6月，過去12個月的GDP增長達2.9%，到2023年將上升至4.4%。

危地馬拉監獄衝突7死 其中6人被斬首

中美洲國家危地馬拉有監獄周三爆發黑幫衝突，造成至少7死，其中6人被斬首。警方發言人表示，當局出動逾500名警察到場維持秩序。

事發監獄位於坎特爾（Cantel），距離首都西面約205公里。內政部發聲明形容事件是騷亂。監獄原本設計容納500人，但目前囚禁人數是上限4倍以上。當地媒體引述警方消息指，其中一名黑幫囚犯因為妻子數小時前被兩名電單車手槍殺，便下令向另一派黑幫發動襲擊報復。

報道指，坎特爾監獄的黑幫暴力和騷亂相當普遍，情況嚴重到連人權組織亦發聲譴責。在當地，每年發生約3,500宗因暴力事件引致死亡個案，超過一半與黑幫有關。

法新社／美聯社／路透社／英國廣播公司／半島電視台

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