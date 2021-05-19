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哈里梅根結婚三周年 堂妹宣佈有喜「搶風頭兼為妹報仇」

1小時前
比阿特麗斯公主與丈夫莫齊（圖左）周三宣佈喜訊之時機，有指是特登選擇在哈里梅根結婚三周年之日。 互聯網

英國白金漢宮周三宣佈，女皇孫女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）有喜，宣佈時機正是哈里和梅根結婚三周年之日，分析指可能並非巧合，而是為妹報仇。

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話說安德魯王子次女、比阿特麗斯的妹妹尤金妮婭公主（Princess Eugenie）2018年舉行婚禮時，身為堂兄堂嫂的哈里和梅根竟在當時透露梅根懷了第一胎，搶盡新娘子風頭。有權威消息人士猜測，比阿特麗斯似乎仍然「懷恨在心」。

雖然有皇室觀察家指哈里跟兩位堂妹關係融洽，亦有指比阿特麗斯是因為皇夫菲臘親王逝世，所以才押後報喜，但認為比阿特麗斯無論如何知道在5月19日報喜會有何後果。

英國《每日郵報》編輯艾登（Richard Eden）在Twitter發文，指今次的確是「有趣的巧合」，重提舊事說：「尤金妮婭公主據說對梅根選擇在她2018年婚禮上宣佈懷孕感到詫異」。

有網民大讚比阿特麗斯「做得好」，甚至對她如此「完美反擊」表示「欽佩」。

美國《紐約郵報》

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梅根哈里
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