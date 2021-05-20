「牠撲到我身上……先咬一小口，再咬下第二口……」美國阿拉斯加男子米尼殊（Allen Minish）憶述周二被棕熊襲擊的瞬間時仍猶有餘悸，他當天在一處偏遠森林遇上一頭大棕熊施襲，下頷及頭部重傷，傷勢嚴重至頭骨曝露，左眼亦受重創，雖然傷勢駭人，他仍自覺幸運，「要是牠殺了我，就殺死我了」。

61歲的米尼殊遇襲時，正為地產商測量格爾卡納（Gulkana）一處森林地皮，正當他專注輸入全球定位系統（GPS）資料時，突然瞥見一頭大棕熊在離他約10米處跟他四目交投，「我看到他時，牠也看着我，那多麼的嚇人」。

棕熊撕咬面骨 確定不是威脅放人

米尼殊憶述，該頭棕熊體型龐大估計重逾300磅，見牠步步進逼，他嚇得躲在一株小雲杉後，又舉起測量棒驅趕棕熊，但棕熊一手推開測量棒，衝擊力更大得連帶米尼殊也推倒在地，令他毫無還擊之力。「牠撲到我身上，我猛地抓住牠的下頷嘗試推開牠，但牠拋開了我，再咬我的臉」，「牠先咬一小口，其後再咬第二口，第二口咬碎我的頭骨，基本上毀了我的右邊臉」。當棕熊鬆口，米尼殊馬上把臉部朝地，再以手掩頭作最後保護，此時棕熊悻然而去，相信是因為不再視他為威脅，而整個襲擊過程歷時不足10秒。

待救59分鐘擔驚受怕 憂棕熊回頭

血流披面的米尼殊其後報警，但他花了一段時間才能告知接線生其實際位置，「因為血不停流進我的眼和滴到GPS裝置上，我要不停抹走它們。」他等候期間脫下測量員背心和T恤嘗試止血，等待救援的59分鐘非常漫長，他一直擔驚受怕，擔心棕熊回頭。另外因現場屬森林，他需隨救護員步行數百米才能登上救護車，再轉乘直升機到300公里外的安克拉治（Anchorage）醫院救治。

米尼殊透露他居於阿拉斯加40年以來，曾多次與熊交手，但不曾遭受如此嚴重的襲擊，當局則稱暫未發現棕熊身影。他坦言事件讓他上了一課，「我應該跟其他人一起」。雖然目前身受重傷，但從熊口撿回一命，他仍自覺幸運，他說：「你懂的，若牠殺了我，就殺死了我。我擁有好的人生，我會邁步向前，牠沒有殺死我，所以現在不如向前看，努力活下去。」

美聯社

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