美國政府數據顯示，今年3月國內職位空缺增加8%，達到破紀錄的810萬個，但招聘人數增長卻不足4%。原來疫情爆發後，不少打工仔因為獲政府發放紓困津貼，在解除經濟壓力下不想重拾以往工作，希望藉這個機會「轉跑道」。有僱員因為家庭問題，要留在家中照顧毋須上學的子女，亦無法重返職場。

疫情肆虐美國，拜登政府宣佈發放紓困津貼協助失業人士。36歲的穆林斯（Nate Mullins）因為與高層就口罩問題爭執，加上擔心自己受感染後會傳染免疫系統有問題的姐妹，去年11月辭去調酒工作。穆林斯獲得的失業津貼雖然不及酒吧的薪酬，但足以應付生活，讓他可慢慢尋找提供醫療保健和退休福利的新工作。他說︰「自己有機會退後一步，認真思考應該怎樣做，真的改變了我的想法，（疫情）使我第一次想為長遠打算。」

不少打工仔都有類似穆林斯的想法，因為獲得紓困津貼而重新考慮自己的職業，因此即使Uber和麥當勞等機構重新招聘人手並提供更高薪酬，仍猶豫是否要找工作，而這也是導致美國4月份招聘放緩的原因之一。

僱主批評政府失業補助削弱國民找工作動力

有僱主和商業團體批評，每周300美元（2340港元）的聯邦失業補助削弱不少受助人尋找工作的動力，一些州分已開始要求那些領取補助人士，要證明他們正在積極尋找工作，而有些州分更已停止提供補助。

經濟政策研究所（Economic Policy Institute）專門研究中低收入工人的高級經濟學家希爾霍茲（Heidi Shierholz）表示，對健康的擔憂和照顧兒童的責任相信是阻礙工人返回職場的主要原因。她指出上月全國至少25%學校仍未復課，迫使家長要留在家中照顧孩子，而且失業補助金也為工人提供了更多時間尋找適合能力的工作，她說︰「我們希望工人能找到匹配他們技能和經驗（工作），幫助經濟變得更好」

31歲的薩拉（Sarah Weitzel）去年2月生了第二個孩子，原本在內衣店Victoria’s Secret工作的她因疫情被公司勒令休假。她的丈夫同時間失去工作，只好賣屋與朋友同住，靠失業補助金過活，陷入沉重的債務負擔。

去年秋天Victoria’s Secret向薩拉提供時薪12美元的兼職職位，但她拒絕了，因為丈夫在一間餐廳找到新工作，由於工時長，令薩拉因為照顧孩子而無法重新工作。

她參加了女性再培訓計劃，該計劃提供銀行、醫療保健、客戶服務和科技等高需求工作的職業指導和培訓，薩拉計劃當她的長女在今年秋天開始上學前班時，便可找尋兼職工作。

經濟學家認為勞動力短缺只屬暫時性

現時大多數經濟學家認為，勞動力短缺只是暫時性，隨着越來越多美國人接種疫苗，大家對在職場受感染的憂慮減低。而所有學校應在今年9月復課，更多父母毋須照顧孩子，加上300美元的失業津貼將在9月初屆滿，將使更多人重新投入就業市場。

美聯社

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