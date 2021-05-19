摩洛哥周一起有至少8,000人非法入境西班牙的北非屬地休達，與邊境警察爆衝突。西班牙首相桑切斯指摩洛哥發動難民「侵略」，對西班牙和整個歐州構成危險；內政部指已遣返約4,000人。歐盟委員會副主席希納斯昨指，歐洲「不會被任何人嚇怕」。

摩洛哥政府撤銷邊境管制後，大量當地和其他非洲人跨越數百米水域前往休達，包括1,500名未成年人，途中未被阻撓。西班牙指周一凌晨2時開始有100人游泳至休達的防波堤，一名男子遇溺。有士兵和紅十字會人員協助上岸的難民和兒童，數十人有低溫症和輕傷。

警方發佈影片顯示，摩洛哥一名憲兵開閘讓一群年輕人進入休達。西班牙另一北非飛地梅利利亞亦有約80人跨越邊境圍欄。

疑報復收留獨派領袖

西班牙其後增駐軍警和裝甲車巡守邊境，有警員使用警棍和煙霧彈驅趕難民。入夜後摩洛哥亦派防暴警阻止難民進入休達，有難民丟石頭，警方發射催淚彈還擊。

休達和梅利利亞是歐盟唯一與非洲接連的陸地邊境，向來是難民想逃離貧窮和戰爭的熱門登陸地點。爭取西撒哈拉獨立的波里薩里奧陣線71歲領袖格利上月獲西班牙醫院收留治療疫症後，摩洛哥警告西班牙違反合作精神，會有「後果」。摩洛哥前天召回駐西班牙大使，指需時考慮與西班牙的關係。

英國《泰晤士報》/《衞報》