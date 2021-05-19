以色列和加薩巴勒斯坦人新一輪衝突已持續10天，逾200人喪生。美國總統拜登周三與以色列總理內坦亞胡通電話，力促內坦亞胡立即大幅緩和局勢，邁向停火。不過，內坦亞胡懶理，表示決意繼續行動直至達到目標。

這是兩國領袖一周內第四度通話。在此之前，以色列傳媒引述內坦亞胡表示，他不設定終結歷時逾一周武裝衝突的時間表。

拜登正面臨各方壓力，包括來自民主黨人施壓，要求在斡旋停火上扮演更積極和公開角色。

白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）告訴記者：「兩位領袖詳細討論加薩衝突現況、以色列削弱哈瑪斯（Hamas）與其他恐怖分子實力的進展，以及區域政府和美國的當前各種外交努力。」

尚皮耶說：「拜登總統向以色列總理表示，他期待今天就能大幅緩和緊張，邁向停火。」

不過，兩人通話後內坦亞胡透過辦公室發表聲明，一方面「感激美國總統支持」，但另一方面卻表明會「堅決將穩定與安全還給以色列公民」。

這輪衝突在上周一爆發，以軍至今向加薩發動幾百次空襲，揚言針對控制加薩的巴勒斯坦武裝組織哈馬斯的設施。加薩衞生部門表示衝突已造成至少227名巴人死亡，包括64名兒童和38名婦女，1,620人傷。加薩當局沒有列明死傷者中的戰士和平民人數。哈馬斯和激進組織「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（PIJ）表示至少20名戰士死亡，以色列則稱至少130人。5.8萬巴人被迫逃離家園。

以方表示來自加薩的火箭襲擊造成12名以色列人死亡，包括一名5歲男童、一名16歲少女、一名士兵。

黎巴嫩武裝分子周三向以色列北部發射多枚火箭，以軍發炮還擊，沒有造成傷亡，卻令人擔心另一條戰線醞釀中。

國際繼續斡旋停火，法國牽頭草擬聯合國決議案，呼籲以巴停火，但美國駐聯合國發言人表示不會支持，擔心決議案會搞垮緩和危機的努力。

埃及安全部門消息人士表示，以巴已在調停人協助下原則上同意停火，惟細節仍在秘密磋商。

美聯社／法新社

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