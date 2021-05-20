美國科羅拉多州的埃弗里特家家門不幸，幼子和母親在一個多月內相繼因車禍去世，其中母親黛安娜（Diane Everett）更是在上周六騎電單車，出席兒子的駕車悼念活動期間撞車身亡。她的繼子喬舒亞（Joshua Everett）形容，黛安娜在車禍後或許仍有嘗試求存，然而與此同時「她感受到弟弟的靈魂，選擇跟他在一起，不想再回來了」。

埃弗里特家的23歲幼子邁克爾（Micheal Everett）上月5日，在科林斯堡市內駕電單車期間車禍身亡，黛安娜上周六與約80多名親友參加駕車悼念儀式，經過邁克爾生前最喜歡到的湖泊和水塘，再前往邁克爾發生車禍的地點，黛安娜更特意以邁克爾昔日愛驅、本田CBR電單車參加儀式。

女兒：有馬跑出路面致母失事

喬舒亞和姊妹阿曼達（Amanda Everett）當天也在車群中，他憶述其電單車駕駛至中途時，領頭的電單車示意車隊減速，這時他們的友人已心知不妙，勸二人不要靠近。喬舒亞和阿曼達其後漸漸走近，只見多件電單車零件，「我想我們都知道發生了甚麼事。我只在想『不要再發生了，我不想失去他們倆』。」

科羅拉多州警方指，當局周六中午約12時30分接獲報案指出現交通意外，於是派員到場。初步調查相信，黛安娜在一個左轉路口轉彎不及而失事，電單車嚴重受損並困在溝渠，黛安娜則被彈出車外，送院後不治，終年51歲。有報道指黛安娜出事時曾有一匹馬跳出馬路，警方稱正調查這報告，但初步相信事件涉及超速。

「她如今在更好的地方過得很快樂」

喬舒亞透露黛安娜平常喜怒形於色，自弟弟去世後一直非常傷心，儘管她沒有說出口，「但我們都知道她很痛苦」，形容如今黛安娜「不再痛苦，快樂地活在更好的地方」。短時間內失去兩名親人，喬舒亞表示他和阿曼達現時最需要堅強，「這是為了我們的父親，他很傷心」。黛安娜的家人現時在網上眾籌她的殮葬費，至今籌得逾1.1萬美元（約9.1萬港元）。

美聯社/美國《科林斯堡科羅拉多人報》

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