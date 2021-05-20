（北美通訊）去年美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死引發全國示威浪潮，令社會關注警暴問題，國內多個城市均推動警隊改革。在示威演變成大規模警民衝突的西雅圖，當地警隊去年遭削減經費逾8.4億元（美元、下同），引發警隊離職潮。華盛頓州方面又剛剛頒佈警隊改革法，令西雅圖警方面臨更大壓力。

在大規模警民衝突爆發後，西雅圖市前警察總長貝斯特（Carmen Best）提早退休，迪亞斯（Adrian Diaz）走馬上任西雅圖市臨時警察總長，他坦言離職潮令人擔憂。在過去18個月，已經有260名警員離開，佔當地警隊總人數兩成。

一名於警隊服務近27年的警官鮑威爾（Clayton Powell）表示，近期市民對警隊的誤解偏見，令他心灰意冷：「過往在職業生涯中得到的支持，已經不復存在。」他說他原本打算做足30年，現在計劃提早退休。

鮑威爾回顧去年的警民衝突，示威者在市長默許下佔領市區一間警局周邊地區，闢為「無警自治區」。在「無警自治區」成立的數星期，示威者隨意向警員擲石、玻璃樽甚至磚頭等，對警方行動造成阻礙，「我們只能夠站在那裡被襲擊，我們看見市民生命財產受到威脅，但甚麼也做不了，連出口勸停都的機會都沒有。」

示威浪潮完結，政府及國會因應警暴問題作出迅速反應，各州陸續實施或建議一些改革措施，包括削減警隊開支。在西雅圖議會議程上，至今仍有多個針對警察削資的方案有待審批。市議員莫拉萊斯（Tammy Morales）坦言：「我們過去向警隊提供經費，而未能將資源投放於住屋、支援中小企等方面。」她希望削減警隊開支後，可望重新分配市內資源。

連串針對警方的改革引起不少反應及擔憂，包括警隊人手不足引起的治安問題等。迪亞斯表示：「我們已經見到多了槍擊案及兇殺案的發生。」鮑威爾也為弗洛伊德事件引發的種種表示理解，但反對市政府針對警方種種做法。

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