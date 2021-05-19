（北美通訊）一份最新檢驗報告顯示，停泊於洛杉磯長灘港、著名「鬼船」瑪麗皇后號（Queen Mary）狀況非常糟糕，過去五年來幾乎沒有得到足夠維修，如果問題沒法解決，這艘船有機會於兩年內水浸、甚至沉沒。

瑪麗皇后號於1936年正式啟航，1967年退役後，獲長灘市收購，並改建為高級酒店，固定在港口吸引遊客。曾被《時代雜誌》選為全球第6最猛鬼地方的瑪麗皇后號，以探靈團及猛鬼房間聞名，每年萬聖節亦會舉辦鬼屋，讓民眾探險。

但一份最新檢驗報告指，年逾80的瑪麗皇后號，船隻鋼架結構遭到嚴重腐蝕；要保留這艘歷史遺跡，需動用額外2,300萬元（美元、下同）緊急安全維修，以確保瑪麗皇后號可以生存多兩年。早於2017年，長灘市政府已經向前營運商Urban Commons發行2,300萬元債券，以進行關鍵維修，但有關資金早已用完，大多數結構復修工程仍未完成。

雖然瑪麗皇后號的擁有者為長灘市政府，但過去幾十年來，市政府一直把船隻借給不同營運商，而各營運商均出現財困。現任營運商Eagle Hospitality Trust債務超過五億元，更在今年1月申請破產保護令；該船的租約原定本週五拍賣，但由於前任和現任營運商，仍然有法律問題需要處理，因此被長灘市政府阻止拍賣。

疫情爆發後，瑪麗皇后號於去年年初關閉，該船亦需要大修確保安全，才能重新向公眾開放。

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