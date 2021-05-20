目前在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny），早前絕食三周抗議獄方拒為他提供合適治療，之後因健康情況惡化被送院。俄羅斯塔斯社周四報道，納瓦爾尼現已恢復健康，有機會與家人溝通。

報道引述俄羅斯聯邦監獄管理局局長卡拉什尼科夫（Alexander Kalashnikov）指，納瓦爾尼現時可如常進食，體重為82公斤，「我可以說他或多或少已恢復健康……他如常進食，有機會與家人對話。他沒有受特別懲罰、沒有違規、沒被指控任何事，沒有人侮辱他或令事情更複雜，他（一般）地服刑」。

納瓦爾尼在3月31日開始絕食，抗議獄方拒絕為他的背部劇痛及雙腿麻痺提供合適治療。包括納瓦爾尼私人醫生瓦西里耶娃（Anastasia Vasilyeva）在內的4名醫生，曾去信獄方要求立即批准探望納瓦爾尼並為他檢查，又指他的血鉀一度過高並達「危險水平」，急需治療。

納瓦爾尼上月因健康情況惡化被送院，醫生警告若他繼續絕食會有性命危險。他最後宣佈結束持續24天的絕食，但表示會繼續爭取當局批准其醫生探望，治療他背部及雙腿的問題。

路透社／《蘋果》資料室

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